F1, GP Spagna: il racconto della gara

Dal Gran Premio di Spagna é tutto, prossima sfida il 30 Agosto nel Gran Premio del Belgio.16:51

Ritiro invece per Leclerc che ha avuto un problema elettronico che lo ha costretto a dire addio alla gara. Molto nervoso il giovane talento che ha dovuto dar forfait mentre era all'attacco di Norris.16:50

Vettel riesce a portare a casa una eroica settima posizione, con il tedesco che termina la gara con un solo cambio gomme tra soft e medie. Nel finale il ferrarista difende con le unghie e con i denti la sua posizione dagli attacchi degli avversari.16:49

Hamilton domina dalla prima all'ultima curva questo Gran Premio di Spagna, Verstappen porta a casa una ottima seconda posizione senza peró riuscire mai a mettere in discussione la prima. Bottas chiude il podio con la soddisfazione del giro veloce.16:48

VINCE HAMILTON! Gara dominata dall'inglese, seconda posizione per Vestappen, terzo Bottas che si porta a casa il giro veloce.16:46

GIRO 66. Ultimo giro per Hamilton che prova ancora il giro veloce, per ora in possesso di Bottas.16:45

GIRO 65. Bottas entra ai box per il giro veloce, che tra l'altro é giá suo.16:44

GIRO 64. Giro veloce di Hamilton che vede l'immediata risposta di Bottas, che sfida tra Mercedes per il punto addizionale.16:42

GIRO 63. Hamilton non sembra aver problemi e continua la sua corsa in vetta, 17 secondi di vantaggio su Verstappen.16:41

GIRO 62. Hamilton passa sopra con la ruota posteriore sinistra ad un detrito della macchina di Grosjean, non sembrano esserci problemi peró per la monovettura dell'inglese.16:40

GIRO 61. Non ha pagato la soft di Bottas, il finlandese non riesce ad avvicinarsi ad un Verstappen capace di mantenere la seconda posizione.16:38

GIRO 60. Sainz supera Vettel, molto piú lento nel rettilineo la Ferrari.16:37

GIRO 59. Vettel deve ora difendersi dall'attacco di Sainz, nel frattempo Raikkonen in sorpasso su Grosjean rischia sulla chiusura del francese.16:36

GIRO 58. Sorpasso di Stroll su Vettel, che con pochissima gomma non ha la forza di rispondere.16:33

GIRO 57. Cinque secondi di penalitá anche per Kvyat, che peró ha 15 secondi di vantaggio su Magnussen.16:32

GIRO 56. Hamilton alla ricerca anche del giro veloce, incredibile gara dell'inglese.16:31

GIRO 55. Investigazione anche per Kvyat per aver ignorato le bandiere blu come Perez: rischio di cinque secondi di penalitá anche per lui.16:31

GIRO 54. Sono cinque i secondi di penalitá per Perez, praticamente il distacco tra il messicano e Vettel.16:29

GIRO 53. La Ferrari decide di andare fino in fondo con queste gomme, Vettel alla ricerca del quarto posto di Perez.16:27

GIRO 52. Investigazione per Perez, il pilota si trova quarto davanti a Vettel.16:26

GIRO 51. Si ferma Hamilton, l'inglese con la gomma gialla rientra ovviamente in prima posizione.16:24

GIRO 50. Hamilton non rientra ai box, forte dei trenta secondi di vantaggio su Verstappen.16:23

GIRO 49. Giro veloce di Vettel che sta dando tutto in quesi giri: nel frattempo pit stop di Bottas.16:22

GIRO 48. Pazzesca differenza tra i primi tre e il resto dei piloti: pronto il doppiaggio anche del quarto, Perez, da parte dei pretendenti al podio.16:21

GIRO 47. Vettel ora in quinta posizione, visto il pit stop di Kvyat: il ferrarista potrebbe pensare di andare fino in fondo con queste gomme.16:19

GIRO 46. Giro veloce di Hamilton che torna a spingere per prendere secondi su Verstappen in vista di un nuovo pit stop.16:18

GIRO 45. Doppiaggio di Hamilton su Vettel, l'unica Ferrari rimasta in pista.16:16

GIRO 44. Non rientra Bottas, Mercedes rischia ma vuole continuare con queste gomme per prendere secondi su Verstappen.16:15

GIRO 43. Bottas con il giro veloce, che battflia tra Albon e Sainz per la decima posizione!16:13

GIRO 42. Rientra ai box Verstappen, Bottas si porta in seconda posizione.16:12

GIRO 41. Si ritira alla fine Leclerc, che aveva provato a rientrare in gara senza successo.16:11

GIRO 41. Grossi problemi per Verstappen nei doppiaggi, Bottas praticamente in scia della Red Bull che sembra aver perso il passo gara.16:10

GIRO 40. Sorpesa per Leclerc, non si ferma ai box e continua la gara, anche in ultima posizione, sperando probabilmente una safety car.16:09

GIRO 39. Riesce a ripartire Leclerc ma la macchina sembra non poter essere abbastanza prestante per continuare, il Ferrarista si avvia verso i box.16:08

GIRO 38. SI GIRA LECLERC! Il pilota perde il controllo della vettura, motore che non riparte. Il Ferrista dice addio alla gara.16:06

GIRO 37. Verstappen alle prese con i doppiaggi, perso almeno un secondo dall'olandese per passare Ocon.16:05

GIRO 36. Ci si aspetta la pioggia verso il giro 50, tutti i piloti pronti ad una eventuale nuova sosta.16:05

GIRO 35. Che rischio per Leclerc che cerca l'attacco a Norris all'interno, giocandosi tutto il cordolo e non riuscendo a passare.16:03

GIRO 34. Bloccaggio di Gasly che obbliga Norris al grande riflesso, non ne approfitta LEclerc che non ha lo spazio fisico per passare.16:01

GIRO 33. I continui attacchi di Leclerc su Norris preoccupano il box Ferrari per l'usura delle gomme, con la Rossa che voleva provare una sola sosta.16:00

GIRO 23. Leclerc all'attacco di Norris, difficile il sorpasso per il pilota Ferrari contro il talentuoso britannico.15:59

GIRO 31. Doppio pit stop per la Ferrari, gomma media per Leclerc, rossa per Vettel.15:57

GIRO 30. Hamilton che ora controlla e non stacca, Verstappen accorcia ma deve guardarsi alle spalle dall'arrivo di Bottas.15:55

GIRO 29. Crollo di Magnussen che perde tre posizioni in tre curve, ora dodicesimo il pilota danese.15:54

GIRO 28. Leclerc sesto e Vettel settimo, ma Racing Point di Stroll che si ferma i box.15:53

GIRO 27. Altro giro veloce di Bottas, il finlandese praticamente in scia di Verstappen.15:51

GIRO 26. Gran giro di Bottas che recupera piú di un secondo su Verstappen, sempre piú vicino.15:50

GIRO 25. Verstappen a quattro secondi da Hamilton, il pilota Red Bull fatica ad accorciare.15:49

GIRO 24. Rientrano anche Hamilton e Bottas: pit stop abbastanza lento per l'inglese, entrambi i piloti con la gomma gialla.15:47

GIRO 23. Mercedes che sta vincendo per ora la battaglia sulle gomme, con i pneumatici di Hamilton e Bottas ancora in buon stato.15:45

GIRO 22. Rientra Verstappen ai box, gomma gialla per il pilota Red Bull che riesce a rientrare davanti alle Racing Point.15:44

GIRO 21. Problemi ora alle gomme ora per Verstappen, si prepara un'altra sosta ai box per la Red Bull.15:43

GIRO 20. Albon all'attacco di Ocon, importante sorpasso per poi avere spazio per provare le gomme al massimo.15:41

GIRO 19. Albon con una gomma che non aiuta nel traffico, Red Bull alla ricerca di dati importanti per poter aiutare Verstappen e sorprendere le Mercedes.15:40

GIRO 18. Primi movimenti ai box: Albon entra per il cambio gomme, scelte le dure.15:39

GIRO 17. Ferrari in grossa difficoltá nei tempi rispetti alle prime, Lecelerc e Vettel con ritmi decisamente piú alti rispetto a Mercedes e Red Bull.15:37

GIRO 16. Hamilton sta spingendo al massimo per garantirsi un pit stop tranquillo, Red Bull che temporeggia l'ingresso ai box.15:36

GIRO 15. Kvyat all'attacco di Vettel, grande gara anche per il pilota russo.15:34

GIRO 14. Bottas ora sempre piú vicino a Verstappen, le Mercedes ora all'attacco con la Red Bull in difficoltá.15:33

GIRO 13. Cambio di ritmo incredibile di Hamilton che in tre giri ha dato quasi tre secondi a Verstappen, alle sue spalle sembra aver deciso di spingere anche Leclerc, ora molto vicino a Gasly.15:32

GIRO 12. Altro giro veloce di Hamilton, due i secondi ora su Verstappen, Bottas con i primi problemi alle gomme.15:30

GIRO 11. Giro veloce di Hamilton che sembra essere entrato in modalitá attacco con un tempo decisamente minore rispetto agli avversari.15:29

GIRO 10. Leclerc in nona posizione perde metri da Gasly, quasi due secondi tra i due pilota in lotta per la ottava piazza.15:27

GIRO 9. Partita a scacchi tra le varie scuderie, Mercedes che vuole gestire le gomme e lascia praticamente alla Red Bull la prima eventuale mossa.15:26

GIRO 8. Gran inizio gara anche per Albon, ora in sesta posizione e molto vicino all'aggancio a Perez.15:24

GIRO 7. Con Hamilton in gestione, Verstappen prova ad accorciare per l'attacco decisivo, con un occhio sul ritorno di Bottas.15:23

GIRO 6. Giro veloce di Bottas che ora prova ad accorciare su Verstappen: i primi due sembrano voler gestire la gomma.15:22

GIRO 5. Sorpasso di Bottas su Stroll, con il pilota Racing Point che non chiude la traiettoria nel rettilineo lungo.15:20

GIRO 4. Verstappen tiene il ritmo di Hamilton, che battaglia tra Bottas e Stroll con il pilota Mercedes che non riesce a passare.15:19

GIRO 3. Bottas all'attacco di Stroll, che partenza per il pilota della Racing Point!15:17

GIRO 2. Hamilton subito con un grande ritmo, peró non ha la protezione di Bottas dagli attacchi di Verstappen. Leclerc ancora nono ma all'attacco di Gasly.15:16

PARTITI! Hamilton parte forte, Verstappen si inserice per la seconda posizione, grande spunto di Stroll che si posiziona terzo!15:15

Monovetture in pista per gli ultimi controlli, tutto pronto per il warm up: semaforo di partenza alle 15.10.15:00

Fa veramente caldo a Barcellona, piú di 30 gradi e 50 nell'asfalto. Piloti sottoposti dunque a una gara decisamente provante.14:57

Il Circuit de Barcelona - Catalunya é una pista lunga 4655 metri, con il primo Gra Premio disputato nel 1991, 66 i giri che si disputeranno in gara per una distanza di 307104 metri. Record della pista per Ricciardo, nel 2018.14:17

Ancora in difficoltá la Ferrari, Leclerc solo nono con Vettel in undicesima posizione: la Rossa spera di avere piú passo in gara rispetto alle qualifiche, ma le Mercedes, anche in Catalunya, sembrano avere un altro rimo.14:12