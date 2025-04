Madrid, Darderi e Sonego vincono e convincono al debutto: ora le sfide con Tiafoe e de Minaur

Avanzano sia Darderi che Sonego, entrambi al debutto al Masters 1000 di Madrid: Luciano supera Halys con un doppio 6-4, in due set s'impone anche Sonny su Kecmanovic

La terra rossa sa essere amica di Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. Che a Madrid debuttano entrambi con un successo che profuma di fiducia: Sonego si fa un sol boccone del sempre temibile serbo Mionir Kecmanovic, che una volta aveva la fama di essere un giustiziere degli italiani (anche Sinner ne sa qualcosa) ma che contro il torinese non è riuscito a far valere la sua attitudine da guerriero. Darderi non si fa pregare contro il francese Quentin Halys, dimostrando di sentirsi eccome a suo agio sulla superficie a lui tanto cara (la terra, appunto).

Darderi quando vede “rosso” non conosce ostacoli

Proprio il 23enne di Villa Gesell ha regalato il primo hurrà di giornata, in contemporanea con la corrida che pochi metri accanto stava andando in scena tra Bellucci e Dzumhur. Halys, numero 52 del ranking, non ha rappresentato un ostacolo da temere, a differenza di quanto si poteva pensare alla vigilia. Darderi ha chiuso la contesa in poco meno di un’ora e un quarto, mostrando grande sicurezza nei propri mezzi e sfruttando ogni opportunità il rivale gli ha concesso.

Il break ottenuto nel gioco d’apertura è suonato già alla stregua di una condanna per il transalpino, che era all’esordio assoluto sulla terra in questa stagione: Luciano è centrato su quel che deve fare, però comincia a perdere qualche giro di giostra e nell’ottavo gioco perde a sua volta il servizio, costretto a rifare tutto daccapo. Nel game successivo però i cocci li rimette a posto: prima spreca tre opportunità per il contro break (da 0-40 a 40-40), poi però ai vantaggi su fa bastare una sola palla e torna avanti, chiudendo poi con un buon turno al servizio dopo 41’.

Nel secondo parziale l’equilibrio dura poco: il quinto gioco è quello nel quale Darderi mette definitivamente la freccia, guadagnandosi il terzo break di giornata per poi andare a chiudere senza patemi d’animo. Nel secondo turno il figlio di Gino sfiderà Frances Tiafoe, testa di serie numero 16 del torneo, che sulla terra non è così irreprensibile…

Sonego implacabile contro Kecmanovic: vittoria di valore

Pochi minuti dopo la vittoria di Darderi arriva anche quella decisamente altisonante di Lorenzo Sonego, che piega 6-4 7-6 un cliente sempre scomodo come Kecmanovic. Vittoria di valore in un match molto equilibrato (85 punti a 81 per il torinese), nel quale una sola volta è stato ottenuto un break, vale a dire nel terzo gioco del primo set. E quello Sonny se l’è fatto bastare, non sfruttando altre tre opportunità per salire sul doppio turno di servizio di vantaggio nel corso del primo parziale, ma dominando soprattutto con i vincenti (17 a 3, confronto impari).

Nel secondo set c’è più equilibrio: Kecmanovic si procura diverse occasioni per andare avanti nel punteggio, ma Sonego le rispedisce sempre al mittente (soprattutto in un complicatissimo settimo gioco), sprecandone a sua volta altre tre per evitare il tiebreak. Dove il serbo concede tre minibreak e alla fine Lorenzo se lo fa bastare. Al secondo turno l’asticella è destinata ad alzarsi, tenuto conto che l’avversario sarà Alex de Minaur. Ma intanto è buona la prima.