F1 Ferrari, Leclerc dà l'allarme: "Qualcosa non va nel motore"

29-10-2022 23:47

Il settimo posto nelle qualifiche del Gran Premio del Messico ha spiazzato il pilota della Ferrari Charles Leclerc, che dopo le prove si è così espresso ai microfoni di Sky: “Naturalmente ho fatto un errore nelle PL2 ed è quello di cui ci si ricorda. Oggi non ero soddisfatto del bilanciamento, c’è qualcosa di strano nel motore e dobbiamo guardare bene perché sto perdendo un sacco nei rettilinei”.

Per il monegasco non è solo un problema di carico o di assetto, ma di calo di potenza: “Già prima della qualifica ci aspettavamo una lotta per la pole difficile, anche rispetto alla Mercedes. Per quanto riguarda la vittoria di domenica, è un obiettivo difficile, certo, ma prima di tutto vorrei capire quello che è successo”.