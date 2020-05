F1: Ferrari, Massa parla di Schumacher: "Situazione complicata"

L’ex pilota della Ferrari Felipe Massa ha parlato dell’ex compagno di squadra Michael Schumacher in un’intervista rilasciata a Fox Sports. Come noto, il sette volte campione del mondo è scomparso dalla scena pubblica sul finire del 2013, dopo il tragico incidente sugli sci a Meribel che gli causò danni cerebrali: da allora la famiglia ha tenuto il più stretto riserbo sulle sue condizioni di salute.

“So come sta Schumacher, abbiamo sempre avuto un rapporto molto stretto. Un po’ meno con sua moglie Corinna, perché veniva raramente a vedere le gare dal vivo. La sua situazione è complicata“, queste le parole dell’ex driver brasiliano sul campione tedesco.

“Rispetto la privacy e se la sua famiglia non vuole rilasciare notizie particolari sul suo stato di salute, perché dovrei farlo io? Sogno e prego ogni giorno che possa migliorare”, ha continuato Massa.

La speranza dell’ex ferrarista è di rivedere presto l’amico Michael in un circuito, per seguire il figlio Mick, attualmente in Formula 2: “Anche io sono padre e conosco il significato di un legame simile. Sarebbe bello rivedere Michael in un circuito specialmente ora che suo figlio corre. Potere incoraggiarlo, seguirlo, applaudirlo. Sarebbe magnifico”.

SPORTAL.IT | 24-05-2020 18:04