F1, Ferrari: ribaltone sul futuro di Vettel, c'è l'annuncio ufficiale

Sebastian Vettel nel 2021 sarà al volante di una monoposto dell’Aston Martin , l’attuale Racing Point. L’ annuncio ufficiale è arrivato nella mattinata di giovedì, dopo che mercoledì sera Sergio Perez ha reso noto il suo addio alla scuderia britannica. Ancora non sono stati rilasciati dettagli sulla durata del contratto, ma sono state diffuse le parole del pilota tedesco, che a fine stagione dirà addio alla Ferrari: “Sono molto contento di poter condividere finalmente questa grande notizia per il mio futuro”.

“È con grande orgoglio che annuncio che mi legherò alla Aston Martin a partire dalla prossima stagione – le parole di Sebastian Vettel -. È una nuova avventura per un marchio decisamente prestigioso, sono impressionato dai risultati che hanno colto quest’anno e il futuro promette ancora meglio. Lawrence Stroll profonde grande impegno ed energia in F1 e credo che insieme possiamo costruire qualcosa di importante. Sono ancora un grande appassionato della F1 e il mio obiettivo è di correre per le posizioni di vertice. Farlo insieme ad Aston Martin è un privilegio”.

Il benvenuto del team principal Otmar Szafnauer : “A Silverstone nessuno sta più nella pelle in vista del 2021. Al sabato e alla domenica pomeriggio Sebastian Vettel è uno dei migliori piloti al mondo ed insieme a lui potremo compiere l’ultimo passo per arrivare a lottare costantemente per le prime posizioni in F1”.

Nella serata di mercoledì Sergio Perez ha reso noto attraverso un comunicato diffuso sui social che lascerà la Racing Point al termine della stagione. Il dirompente annuncio pone fine a sorpresa all’esperienza del pilota messicano nella scuderia in cui ha militato per sette anni.

Queste le parole di Perez : “Ciao a tutti, tutto nella vita ha un inizio e una fine. Dopo sette anni insieme la mia avventura con il team terminerà alla fine di questa stagione. Fa un po’ male perché ho scommesso sulla squadra durante i momenti difficili: siamo riusciti a superare gli ostacoli e sono fiero di aver salvato il lavoro a parecchi dei miei compagni di squadra. Terrò con me i ricordi dei momenti più belli, l’amicizia e la soddisfazione nell’aver sempre dato il massimo”.

” Sarò eternamente grato per l’opportunità che mi ha dato Vijay Mallya, ha creduto in me nel 2014 e mi ha permesso a continuare la mia carriera in Formula 1 con la Force India. All’attuale amministrazione, guidata da Lawrence Stroll auguro il meglio per il futuro, soprattutto per quanto riguarda l’imminente progetto con Aston Martin. Non ho un piano B , la mia intenzione è di continuare a correre qui ma questo dipenderà dal fatto di trovare un progetto che mi dia motivazione per continuare a dare il massimo in ogni giro. Voglio ringraziare ognuno di voi per essere stati con me in questi dieci anni e la mia famiglia che è sempre stata pronta a supportarmi nonostante tutto”.

“Grazie a tutti i miei sponsor che hanno creduto nel mio progetto, al mio staff e soprattutto a Dio che mi ha benedetto con l’opportunità di vivere questa incredibile avventura che si chiama Formula 1. Spero di potervi dare presto delle buone notizie ma per il momento, godiamoci le prossime gare. Vi porto nel mio cuore”.

