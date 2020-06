F1: Ferrari, retroscena su Vettel: "Travolto dalle critiche"

L’addio di Sebastian Vettel alla Ferrari sta facendo ancora discutere gli addetti ai lavori del circus: la fiducia del Cavallino Rampante nel pilota tedesco era venuta meno dopo una serie di errori del quattro volte campione del mondo nelle ultime stagioni, e lo stesso Vettel non si sentiva più a suo agio a Maranello.

L’ex pilota Mika Hakkinen a F1 Nation ha preso le difese di Vettel e ha giudicato eccessive le tante critiche al tedesco nell’ultima parte della sua esperienza in Ferrari: “La sua età non è il problema. È ancora un ragazzo giovane, e sento che ha patito una grande delusione alla Ferrari“.

L’ex pilota finlandese ha puntato invece il dito contro il Cavallino: “Il piacere di lavorare in squadra è scomparso per Vettel. Non si è più goduto i momenti all’interno del team perché penso che sia stato criticato in maniera esagerata per tutto il tempo. Quando fai parte di una scuderia questo tipo di pressione e di critica deve essere condiviso. Non deve essere solo per una persona“.

Vettel è stato penalizzato anche dal suo carattere riservato: è uno dei pochissimi sportivi di alto livello a non avere un profilo social. “Lui è una grande personalità. È un bravo ragazzo. Lo conosco da molti anni e quando si apre riguardo a se stesso, alla sua famiglia, alla sua carriera nelle corse automobilistiche, è davvero un bravo ragazzo penso che abbia comunicato molto con i fan, ad esempio attraverso le conferenze stampa, ma credo che non sia abbastanza”.

Hakkinen lo bacchetta quindi per il suo silenzio mediatico: “Non dico cosa deve fare diversamente, ma vorrei che si esprimesse maggiormente al pubblico attraverso i social media, per mostrare chi è. I tifosi vorrebbero ascoltarlo”.

SPORTAL.IT | 01-06-2020 13:41