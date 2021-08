F1, Ferrari: Sainz a ruota libera tra futuro e rapporto con Leclerc

Le vacanze della Formula 1 stanno per concludersi. Superata in Ungheria la boa di metà stagione, il Circus si è concesso qualche settimana di tregua prima dell’inizio, a fine agosto in Belgio, della seconda parte del Mondiale 2021 con gli ultimi 11 Gp, in attesa di capire se e come verrà sostituito il Gp del Giappone, previsto per il 10 ottobre, ma cancellato a causa delle conseguenze della pandemia di Coronavirus.

Per il titolo mondiale si preannuncia un testa a testa tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, con quest’ultimo capace di ribaltare nelle ultime due gare prima della sosta un gap che sembrava incolmabile.

E la Ferrari? A Maranello si guarda con ottimismo al futuro sulla base dell’evidente salto di qualità rispetto al 2020 in termini di affidabilità e potenza della vettura, oltre che di classifica.

La vittoria non è ancora arrivata e i podi sono stati solo tre, ma il team principal Mattia Binotto ha esaltato il lavoro di Charles Leclerc e Carlos Sainz, quest’ultimo alla prima stagione alla guida di una Rossa.

A metà stagione lo spagnolo ha tre punti in più rispetto al monegasco (83-80), un bottino che in pochi avrebbero pronosticato a inizio campionato.

E anche se Leclerc ha pagato diversi episodi sfortunati, dalla mancata partenza a Monaco dove aveva conquistato la pole position alla carambola in Ungheria, il rendimento di Sainz è stato superiore alle aspettative.

In gara più che in qualifica, dove lo spagnolo soffre ancora.

L’ex McLaren ha tracciato un bilancio positivo del primo semestre in Rosso: “L’obiettivo di ogni pilota è quello di essere il migliore in griglia, non vuoi solamente sconfiggere il tuo compagno di squadra – ha dichiarato Sainz in un’intervista alla testata tedesca ‘Auto Motor und Sport’ – È stato un nuovo inizio per me, con molti interrogativi. Sapevo che avrei affrontato uno dei piloti più veloci sulla griglia, se non il più veloce, su una macchina che Charles conosceva bene e in una squadra dove era ben integrato. Dopo metà stagione sono contento di come ho affrontato questo. La velocità c’era dall’inizio, ma devo ancora lavorare per mettere insieme tutto regolarmente ogni fine settimana. Spero di migliorare. Dal GP di Francia sono riuscito a far bene”.

E a promuovere Carlos è stato anche il padre, omonimo, uno che di corse se ne intende…:

“Carlos è felice e soddisfatto – ha dichiarato Sainz senior, intervistato da ‘SoyMotor’ – È stato un anno difficile per tutti e soprattutto per i piloti che hanno cambiato squadra, perché avevano solo un giorno e mezzo di precampionato. Ed entrare in Ferrari così è non facile, ma si è adattato bene. A poco a poco è più felice e fiducioso perché conosce sempre di più la squadra e la macchina, pensa di fare una buona seconda parte di stagione. Penso che dovrebbe essere soddisfatto del lavoro svolto”.

20-08-2021