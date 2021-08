Formula 1: cancellato un altro Gran Premio, è ufficiale

Salta un altro appuntamento del calendario di Formula 1. Come da previsioni, è arrivato l’annuncio ufficiale della cancellazione del Gran Premio del Giappone, a causa delle difficoltà logistiche e ambientali causate dalla pandemia di Coronavirus.

“Dopo lunghe discussioni con gli organizzatori e le autorità giapponesi, è stata presa la decisione da parte del governo del Giappone di cancellare la gara in questa stagione a causa delle complessità causate dalla pandemia nel paese”, è il comunicato ufficiale diffuso da Liberty Media, proprietaria del circus.

Cancellata la gara di Suzuka, la F1 è ora alla ricerca di un appuntamento alternativo, che comunicherà nelle prossime settimane: “La Formula 1 sta lavorando sui dettagli del nuovo calendario e annuncerà le novità nelle prossime settimane. La Formula 1 ha dato prova in questa stagione e nel 2020 che si può adattare e trovare soluzioni di fronte alle incertezze ed è entusiasta del livello di interesse mostrato dalle diverse sedi per ospitare eventi del campionato in questo e nei prossimi anni”. Si era parlato di una doppia prova ad Austin, o di un ritorno al Mugello.

Il Gran Premio del Giappone è la quinta gara cancellata dopo Cina, Canada, Singapore e Australia. Un duro colpo per la Honda, che all’ultimo anno in Formula 1 teneva ad un’ultima gara sul tracciato di casa: “Siamo particolarmente dispiaciuti, perché questo è l’ultimo anno del nostro progetto di F1 e tanti tifosi non vedevano l’ora di prendere parte all’evento”, è la nota dell’azienda che fornisce i motori alla Red Bull.

OMNISPORT | 18-08-2021 10:46