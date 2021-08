Toto Wolff: "Per Russell e Bottas futuro non solo in Mercedes"

Toto Wolff in un’intervista a GPFans Global ha parlato del futuro di George Russell e Valtteri Bottas. Uno dei due nella prossima stagione affiancherà Lewis Hamilton in Mercedes, l’altro pilota potrebbe ricevere offerte inaspettate per il 2022: “George e Valtteri hanno con tutta probabilità più di un’opzione per rimanere in F1 e di competere con prospettive interessanti. Molti team si vedono come realtà concorrenti, e si aspettano di compiere un grande passo in avanti nella prossima stagione, favoriti anche da un budget cap più accessibile a tutti”.

“Prendiamo ad esempio Williams ed Alfa Romeo, che si sono concentrate molto presto sugli sviluppi per il 2022 senza portare aggiornamenti per diverso tempo. Di conseguenza, Bottas e Russell avranno molte alternative a disposizione, indipendentemente da ciò che decideremo”.

OMNISPORT | 18-08-2021 08:21