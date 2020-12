F1: Ferrari troppo indietro, Leclerc va ko. Russell come Hamilton

Ferrari ancora in grande difficoltà sul tracciato di Sakhir, dove si sono svolte venerdì le prove libere in vista del Gran Premio in programma domenica. Il tracciato del circuito del Bahrain è stato totalmente ridisegnato, con un nuovo lay-out, molto più breve e veloce, ma la scuderia di Maranello continua a soffrire come nello scorso weekend.

Sessione serale da dimenticare per Charles Leclerc, che dopo essere salito su un cordolo nelle fasi iniziali ha avuto un guasto a un semiasse, che lo ha costretto al forfait per il resto dei test. Serata disastrosa anche per Sebastian Vettel, che in team radio ha riferito di non avere grip, e soprattutto di avere gravi problemi di bilanciamento, come dimostrato dalle continue scodate e un testacoda avvenuto durante le prove.

Il migliore della sessione è stato ancora una volta il sostituto di Lewis Hamilton (fuori a causa del Covid), George Russell, che, come nel pomeriggio, sulla Mercedes ha fatto segnare il tempo di 54″713, il migliore in assoluto in pista. Il 22enne inglese ha nuovamente battuto il compagno di squadra Valtteri Bottas, appena undicesimo, protagonista di tanti errori sul nuovo tracciato.

I tempi delle seconde prove libere a Sakhir

1 G. Russell Mercedes 54″713

2 M. Verstappen Red Bull 54″841

3 S. Perez Racing Point 54″866

4 E. Ocon Renault 54″940

5 A. Albon Red Bull 55″036

6 D. Kvyat AlphaTauri 55″068

7 L. Stroll Racing Point 55″104

8 D. Ricciardo Renault 55″124

9 P. Gasly AlphaTauri 55″133

10 C. Sainz McLaren 55″258

11 V. Bottas Mercedes 55″321

12 K. Raikkonen Alfa Romeo 55″484

13 A. Giovinazzi Alfa Romeo 55″533

14 K. Magnussen Haas 55″738

15 N. Latifi Williams 55″784

16 S. Vettel Ferrari 55″830

17 L. Norris McLaren 56″031

18 P. Fittipaldi Haas 56″110

19 J. Aitken Williams 56″260

20 C. Leclerc Ferrari

OMNISPORT | 04-12-2020 20:16