F1, FP2 Belgio: Ferrari male, incidente per Leclerc e Verstappen

La Formula uno regala sempre spettacolo e nelle FP2 del GP del Belgio accade di tutto. Max Verstappen ottiene il miglior tempo con la sua Red Bull ma non può certo sorridere: il pilota olandese ha chiuso la sessione del pomeriggio sbattendo all’ucita della curva 7 dopo un testacoda e ha danneggiato la sospensione posteriore destra.

Brutte notizie anche per le Ferrari. Solo 11° Carlos Sainz mentre Charles Leclerc è stato l’altro protagonista del pomeriggio con un incidente. Il monegasco ha infatti perso il controllo della vettura ed è andato a sbattere in uscita da curva 6 con l’anteriore sinistra sulle barriere. Fortunatamente l’impatto della sua Ferrari non è stato devastante ma è bastato per far sventolare la bandiera rossa nel circuito di Spa.

Verstappen ha chiuso davanti alle Mercedes di Bottas e Hamilton. Bravo Alonso al quarto posto, sorride Giovinazzi con l’Alfa Romeo al 13° posto. Male Schumacher, ultimo.

I tempi delle Fp2 del GP del Belgio (a breve i tempi):

1. Verstappen (Red Bull) 1’44”472

2. Bottas (Mercedes) 1’44”513

3. Hamilton (Mercedes) 1’44”544

4. Alonso (Alpine) 1’44”953

5. Gasly (AlphaTauri) 1’44”965

6. Stroll (Aston Martin) 1’45”180

7. Ocon (Alpine) 1’45”302

8. Vettel (Aston Martin) 1’45”336

9. Norris (McLaren) 1’45”386

10. Perez (Red Bull) 1’45”404

11. Sainz (Ferrari) 1’45”517

12. Tsunoda (AlphaTauri) 1’45”758

13. Giovinazzi (Alfa Romeo) 1’45”789

14. Raikkonen (Alfa Romeo) 1’45”967

15. Ricciardo (McLaren) 1’46”118

16. Latifi (Williams) 1’45”198

17. Russell (Williams) 1’46”665

18. Leclerc (Ferrari) 1’46”836

19. Mazepin (Haas) 1’47”335

20. Schumacher (Haas) 1’47”529

OMNISPORT | 27-08-2021 17:44