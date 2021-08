Ferrari, Binotto chiede la perfezione a Sainz

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha elogiato Carlos Sainz per la sua prima parte di stagione: “Quando abbiamo offerto il sedile a Carlos, avevamo già analizzato le sue qualità e sapevamo che fosse un pilota forte, costante e veloce. Penso lo abbia dimostrato sin dall’inizio della sua carriera. Non dimentichiamo che nella sua stagione di esordio aveva come compagno di squadra Max Verstappen, e ha comunque fatto bene. Anche l’anno scorso ha reso su ottimi livelli e il suo compagno era Norris: sappiamo tutti quanto Lando sia forte e lo sta dimostrando anche quest’anno. Quindi, non siamo sorpresi dalla velocità di Carlos“.

Binotto però pretende ora un passo avanti dallo spagnolo: “Sono felice delle sue prestazioni, di come si è integrato nel team, della sua relazione con Charles e del tipo di leadership che sta mostrando fuori e dentro la macchina. Quello che mi aspetto da lui nella seconda metà di stagione sono i weekend perfetti, in cui riesce a mettere tutto insieme. Fino a questo momento non ne è stato ancora capace, ha sempre infilato qualche errorino tra venerdì sabato e domenica“, le parole riportate da Formulapassion.

OMNISPORT | 25-08-2021 08:13