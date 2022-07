F1, FP2 Silverstone: Sainz il più veloce, 2° un redivivo Hamilton

01-07-2022 18:07

Il miglior crono nelle seconde prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale F1 2022 che si corre sullo storico tracciato di Silverstone, se lo prende Carlos Sainz in Ferrari, davanti a un Lewsi Hamilton davvero in palla e soprattutto davanti a una sorprendente McLaren di Lando Norris, a dimostrazione che la scuderia di Woking sta lentamente migliorando le sue drammatiche prestazioni di inizio stagione.

1:28.942 il tempone col quale Sainz si mette davanti a tutti.

Sainz speciale nelle FP2, grande colpo di Lewis Hamilton

Carlos Sainz è in ripresa in questa parte centrale di stagione, e si dimostra subito parecchio in palla nel primo di quattro GP fondamentali per la Ferrari in ottica mondiale. Non delude dunque le attese l’iberico, con un 1:28.942 davvero importante.

Più che la Ferrari però sorprendono la Mercedes di Lewis Hamilton, che guidando in modo magistrale porta la sua monoposto ad appena 163 millesimi da Sainz, e la McLaren di Lando Norris, che è più lento di appena 10 millesimi del sette volte iridato.

Silverstone è una pista particolare, e la Ferrari dunque potrebbe avere parecchi avversari tosti.

Più indietro Verstappen ma esce tardi, Bottas scende in 11° posizione

Verstappen esce tardissimo in questa seconda sessione di prove libere, sembra a causa del fondo danneggiato dalle irregolarità del tracciato. L’Olandese Volante, campione del mondo in carica, non va oltre il quarto tempo a 207 millesimi da Sainz. Leclerc invece si ferma addirittura dietro a Verstappen, e con un distacco anche importante, 462 millesimi.

Ancora una buona Alpine, arrivata a Silverstone con un nuovo pacchetto di aggiornamenti, con Alonso che si ferma a 753 millesimi da Sainz, conentrandosi però molto anche sul passo gara.

Chiudono la top-10 Perez (+00.811), Russell (+00.857), Ricciardo (+00.960) e Stroll a un secondo. Arretra di molto Bottas, che chiude in 11° posizione.

F1, FP2 Silverstone: tutti i crono delle seconde libere

Di seguito vi riportiamo l’ordine finale dei tempi della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Silverstone.

1 Carlos Sainz Jr 1′ 28.942

2 Lewis Hamilton +00.163

3 Lando Norris +00.176

4 Max Verstappen +00.207

5 Charles Leclerc +00.462

6 Fernando Alonso +00.753

7 Sergio Pérez +00.811

8 George Russell +00.857

9 Daniel Ricciardo +00.960

10 Lance Stroll +01.000

11 Valtteri Bottas +01.058

12 Sebastian Vettel +01.115

13 Esteban Ocon +01.296

14 Alexander Albon +01.321

15 Guanyu Zhou +01.329

16 Yuki Tsunoda +01.396

17 Kevin Magnussen +01.538

18 Pierre Gasly +01.568

19 Mick Schumacher +01.667

20 Nicholas Latifi +02.384