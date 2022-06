F1, Alpine: aggiornamenti in arrivo a Silverstone

30-06-2022 13:30

La gara di Montreal è stata luci e ombre per l’Alpine, buona dal punto di vista competitivo ma malissimo sotto l’aspetto strategico, cosa che è costata molti punti ad Alonso, che ne aveva per arrivare al podio.

Per il prossimo appuntamento di Silverstone, nel Regno Unito, l’Alpine ha annunciato che porterà un pacchetto di aggiornamenti che potrebbe essere davvero molte utile per le prossime gare.

Queste le parole di Pat Fry, capotecnico dell’Alpine:

“Silverstone è stupenda. La maggioranze delle curve più famose, tipo Copse, Maggots e Becketts vengono fatte ad alta velocità, cosa davvero emozionante per piloti e fan. Nelle prime gare della stagione la A522 è andata meglio nelle curve veloci, meno in quelle lente, ma gli sviluppi portati fin qui hanno dato una mano a bilanciare questa situazione. Il punto di domanda principale di Silverstone è il meteo, ma sia con la pioggia che sull’asciutto siamo in grado di essere competitivi. A Enstone hanno lavorato duro per darci un pacchetto di aggiornamenti corposo, compreso un nuovo fondo, in tempo per questa corsa. Grande sforzo da parte della squadre per preparare il tutto, dunque merito a quelli che sono stati coinvolti per migliorare la vettura in questa stagione”.