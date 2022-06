F1, Verstappen esprime solidarietà a Hamilton

30-06-2022 21:44

Ecco le dichiarazioni di Max Verstappen, l’olandese della Red Bull campione del mondo in carica, alla vigilia della tre giorni del Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone.

“Non c’è ancora un vero motivo per festeggiare il primo posto perché devo essere lì anche alla fine della stagione. Quindi c’è ancora molto lavoro da fare e possiamo migliorare, quindi è su questo che ci stiamo concentrando. Com’è Silverstone per noi? Al momento è un po’ troppo presto per dirlo, e anche ogni singolo weekend di gara è stato un po’ diverso in termini di divario tra alcune squadre. Da parte nostra, cercheremo solo di fare il meglio che possiamo qui. Sappiamo cosa abbiamo con la macchina e cercheremo di ottimizzare tutto. Ma questo è un altro layout: ci sono molti layout diversi in cui devi essere bravo”.

Poi Verstappen esprime la sua solidarietà a Lewis Hamilton, bersaglio dell’epiteto a sfondo razzista rivoltogli da Nelson Piquet.

“In generale, in tutto il mondo, non solo in Formula 1, penso che non sia corretto usare queste parole, e tutto deve iniziare con l’educazione nell’infanzia. Al giorno d’oggi fin da piccoli, a casa, a scuola, è necessario che ti venga insegnato questo genere di cose che non si possono dire, o usare in generale, ed è su questo che stiamo lavorando. E ovviamente in F1, insieme anche a Lewis, ci stanno lavorando per il futuro e tutti i piloti sono d’accordo”.