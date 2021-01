F1, futuro Lewis Hamilton: "Pronti a qualsiasi scenario"

Continua a tenere banco in Formula 1 la trattativa per il rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes. Il contratto del pilota sette volte campione del mondo è scaduto ormai da due settimane, ma ancora non arriva l’annuncio del prolungamento.

Di questa situazione atipica ha parlato il padre del driver inglese, Anthony Hamilton, in un’intervista al Daily Express: “Per quanto ne so, continuerà a correre. Ama le corse e ama quello che fa. Ora è una voce autorevole all’interno del mondo dello sport, ed è una cosa fantastica, ma per quanto ne so, proseguirà. Gli ho parlato ieri per l’ultima volta, e sicuramente continuerà a correre”.

Difficile pensare ad un anno sabbatico in una stagione in cui potrebbe stradominare, considerato il blocco dei regolamenti e degli sviluppi: “Ma lui non corre per i trofei – ha assicurato papà Anthony -, ma corre perché ama ciò che fa e ama essere d’ispirazione per gli altri. Al momento i suoi successi stanno ispirando i ragazzini che hanno un sogno che vogliono realizzare”.

Il boss della Mercedes Toto Wolff si è detto però pronto a qualsiasi scenario: “Non sono per nulla spaventato, rispetterò sempre le decisioni di Lewis. Che siano di restare con noi a lungo o che portino a lasciare lo sport e inseguire interessi diversi. Credo dobbiamo essere pronti a ogni scenario che si dovesse presentare per Mercedes”, ha detto a Motorsport.com.

OMNISPORT | 12-01-2021 17:05