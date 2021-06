F1, Gasly: il GP di Francia arriva nel momento giusto”

Archiviato lo splendido podio conquistato a Baku, in Azerbaijan, il francese intende confermarsi nelle posizioni di vertice della classifica, forte anche dei 15 mila tifosi francesi che popoleranno le tribune del Paul Ricard nel Gp di Francia dove sarà padrone di casa.

L’obiettivo, ovviamente, sarà ancora quello di regalare punti importanti alla squadra per la lotta con McLaren e Ferrari per la terza posizione nel mondiale costruttori.

“Il Gp di Francia tra l’altro è arrivato proprio al momento giusto, visto che adesso è arrivato il momento della mia gara di casa al Paul Ricard. Tutti qui sono elettrizzati. C’è grande entusiasmo e molte aspettative per il resto della stagione. Il livello di performance che abbiamo mostrato ci rende sicuramente curiosi di capire cosa potremo fare nelle prossime gare. Affronteremo questo weekend con lo stesso approccio di sempre”.

“Ho sentito che gli organizzatori potranno accogliere 15 mila spettatori al giorno ed è una notizia fantastica perché speravo proprio di poter avere dei fan alla mia gara di casa. È importante poter condividere con loro il fine settimana e sarà anche particolare, perché sarà la prima volta che incontrerò il pubblico di casa da vincitore di un Gran Premio, dopo la mia vittoria a Monza dello scorso anno. Sarà speciale, quindi sono impaziente”.

Infine, su Le Castellet ha affermato: “Onestamente, non ho mai ottenuto niente di speciale in passato al Paul Ricard. Alla mia prima gara di F1 qui ho avuto un incidente con Ocon e mi sono ritirato al primo giro e nel 2019 sono arrivato decimo, al termine di un weekend poco esaltante. In realtà, Baku era un’altra pista dove non avevo ottenuto molto fino a quest’anno, quindi speriamo di poter cambiare le cose anche questo weekend.

OMNISPORT | 15-06-2021 11:02