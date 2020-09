F1, Gasly non trattiene le lacrime

Pierre Gasly non riesce a trattenere le lacrime dopo la prima vittoria della sua carriera, a Monza: “Onestamente è incredibile, non mi rendo neanche conto di quello che è successo. La gara è stata davvero folle, siamo riusciti a sfruttare al massimo la bandiera rossa. La macchina era veloce, ne avevamo di veloci anche dietro di noi però abbiamo attraversato così tante emozioni in questi 18 mesi…al primo podio l’anno scorso mi sono detto wow…e ora la prima vittoria, qui a Monza”.

“Fatico a rendermi conto. Non ho parole davvero, questo team ha fatto tanto per me: mi ha dato la mia prima opportunità in F1 e il mio primo podio, io ho dato loro la mia prima vittoria. Non posso descrivere quanto sono felice. Non so ringraziare abbastanza tutti, Alpha Tauri, Honda. E’ una giornata fantastica. Primo francese a vincere dal ’96? E’ vero. Era tanto tempo che non c’era una vittoria francese ed è una cosa che avrei sempre voluto cambiare, ma non mi aspettavo che potesse arrivare adesso, con l’Alpha Tauri. Abbiamo lavorato per migliorare passo dopo passo e sono troppo felice”, sono le parole riportate da Formulapassion.

OMNISPORT | 06-09-2020 17:30