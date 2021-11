F1, gioia Hamilton: "Sono scioccato"

06-11-2021 23:28

Soddisfatto il campione del mondo Lewis Hamilton, che nelle qualifiche del GP in Messico ha ottenuto il secondo miglior tempo, battuto dal compagno di scuderia Bottas. Il pilota inglese dovrà vedersela con il rivale per il titolo Verstappen, terzo.

Hamilton ha elogiato il compagno di squadra: “Bottas ha fatto un grande lavoro, sta guidando in maniera fantastica. Non pensavamo di avere il passo, quindi monopolizzare la prima fila è speciale e ci dà la possibilità di lottare con gli altri. A un certo punto eravamo a sei decimi da Verstappen, sono scioccato come tutti ma accetto di buon grado. Mi piacerebbe essere al posto di Valtteri ma è stato fantastico dal Q1, io non potevo fare meglio”, conclude Lewis.

OMNISPORT