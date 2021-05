F1, Glock non ha dubbi: "La Mercedes tornerà più forte di prima"

Dopo le difficoltà riscontrate su un tracciato particolare come quello di Montecarlo, in molti sono convinti che la Mercedes possa presto tornare a recitare un ruolo di primaria importanza in Formula 1.

Tra questi vi è anche Timo Glock che, intervistato da Sky Sports, è apparso molto sicuro sul fatto che la scuderia di Brackley, analizzati gli errori fatti, riprenda a dominare nel circus fin dalla prossima tappa in Azerbaijan.

“Bisognerà prestare particolare attenzione a come Mercedes imparerà la lezione di questo fine settimana”, ha dichiarato l’ex pilota della Toyota.

“Sappiamo che hanno sempre costruito vetture che funzionano nel 90% dei tracciati e proprio per questo non riescono ad esprimere il massimo del potenziale in alcune conformazioni, tra cui appunto Monaco. Il passo lungo è uno svantaggio e l’abbiamo visto particolarmente con Hamilton. Comunque, sono certo che la squadra analizzerà bene il tutto e tornerà più forte di prima già da Baku”.

