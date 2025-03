F1, GP Australia griglia di partenza: McLaren in prima fila, Leclerc settimo, Hamilton ottavo. Rischio pioggia

La griglia di partenza del Gran Premio d'Australia prima prova del Mondiale 2025 di Formula 1 con le McLaren in prima fila, Norris in pole davanti a Piastri. In quarta fila la Ferrari: Leclerc 7°, Hamilton 8°

Ci saranno le due McLaren con Lando Norris in pole e Oscar Piastri in prima fila al via del Gran Premio d’Australia di F1 prima prova del Mondiale 2025. In seconda fila la Red Bull del campione in carica Max Verstappen e la Mercedes di George Russell, poi le due sorprese delle qualifiche: la Racing Bulls di Yuki Tsunoda e la Williams di Alexander Albon.

Solo quarta fila per le due Ferrari: Charles Leclerc 7° e Lewis Hamilton 8°. A chiudere la top ten la Alpine di Gasly e l’altra Williams di Sainz. Partirà 16° al suo primo Gp di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli eliminato in Q1 all’esordio sulla Mercedes. Via della gara alle ore 5, ora italiana di domenica. C’è il rischio pioggia con addirittura possibile spostamento dello start alle 6.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gp Australia, la griglia di partenza