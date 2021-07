F1, GP Austria: la stupenda prestazione di Lando Norris

Se da sottolineare c’è ovviamente la grande prova, ancora una volta, di Max Verstappen, oggi l’MVP delle qualifiche del GP d’Austria a Spielberg non può non essere il pilota McLaren Lando Norris, che con un giro pazzesco, ai limiti dell’incredibile, ferma il cronometro a solamente 48 millesimi da Super Max, prestazione che gli vale la 2° posizione in griglia, mettendosi dietro l’altra Red Bull di Sergio Perez e anche le due Mercedes di Hamilton e Bottas.

Subito dopo la fine del Q3, queste sono state le prime dichiarazioni di Lando Norris, la cui prestazione non fa altro che evidenziare ulteriormente le difficoltà del compagno di Box, l’australiano Daniel Ricciardo:

“Mi sento felice, è stato molto bello. Dopo l’ultima gara volevo progredire e sono contento – ha detto Norris – Probabilmente è uno dei migliori giri che abbia mai fatto. Ho provato delle belle sensazioni. Voglio salutare i fan, molto di loro sono per Verstappen ma è bello riaverli. In gara sarà difficile ma oggi abbiamo fatto il miglior lavoro possibile. Sarebbe stato più bello fare la pole, ma sono contento della seconda posizione”.

OMNISPORT | 03-07-2021 16:51