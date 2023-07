F1, GP Belgio: volano gli stracci tra Sainz e Piastri dopo l'incidente al via

Tensione dopo il Gran Premio del Belgio tra Carlos Sainz e Oscar Piastri per il contatto al via che ha messo fine alla gara di entrambi. Intanto Leclerc si gode il podio ritrovato con la Ferrari

30-07-2023 19:49

Ferrari tra gioie e dolori nel post gara del Gran Premio del Belgio di Formula 1, ultima fatica prima della sosta estiva. Da una parte Charles Leclerc ha riportato la SF-23 sul podio inchinandosi solamente allo strapotere Red Bull. Dall’altra invece Carlos Sainz ha vissuto una domenica da incubo vedendo la sua gara finire quasi prima di incominciare dopo pochi metri, alla curva 1, per il contatto al via con Oscar Piastri. Umori quindi differente nel team di Maranello e spagnolo che ha lanciato precise accuse al pilota della McLaren che ha risposto per le rime.

Ferrari, Sainz accusa Piastri: “Ha peccato di inesperienza”

Pronti-via e la gara di Carlos Sainz è finita alla prima curva. Il contatto alla partenza con Oscar Piastri ha danneggiato irreparabilmente la sua SF-23, squarciata nella fiancata destra dall’impatto con il pilota McLaren. Lo spagnolo è rimasto in pista per onor di firma venendo risucchiato da tutto il gruppo. Dopo il primo pit stop, in assenza di eventi che avrebbero potuto rimischiare le carte, il muretto Ferrari ha deciso di ritirare lo spagnolo. Che nel post gara ci è andato giù pesante con Piastri:

“Peccato, mi da fastidio il ritiro perchè la macchina era veloce e potevamo fare bene. Allo start ho provato a sorpassare Hamilton in Curva 1 e ci ero praticamente riuscito. Poi ho avuto il contatto con Oscar, sono stato sfortunato. Penso che lui abbia peccato di inesperienza, perché se guardi agli ultimi 8 anni non è mai successo niente, tutti restano calmi in quel punto alla partenza. Non voglio dare colpe, è un incidente di gara ed è toccata a me. Abbiamo provato a restare in pista sperando nella pioggia e in una bandiera rossa per riparare la macchina ma così non è stato”.

Drama at the start 😮 Perez powers past Leclerc while Piastri and Sainz tangle at Turn 1 #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/sXBKlr5H6Z — Formula 1 (@F1) July 30, 2023

GP Belgio, Piastri risponde per le rime a Sainz

Hanno fatto a sportellate in pista prima e a parole dopo. Botta e risposta tra Carlos Sainz e Oscar Piastri che chiamato in causa ha risposto per le rime allo spagnolo:

“Credo sia stato un classico incidente di gara, Carlos ha frenato molto forte in curva 1, ha bloccato le ruote ed è andato tutto a destra, a quel punto non potevo far niente per evitarlo. Peccato che ne abbiamo pagato le spese entrambi”

GP Belgio, Leclerc rinfrancato dal podio

Finalmente sorridente e soprattutto nuovamente sul podio dopo l’Austria, Charles Leclerc si gode il podio ritrovato a Spa e può andare in vacanza rinfrancato nella speranza di ritrovare tra un mese, in Olanda, una Ferrari almeno competitiva come nel week end belga anche la Red Bull resta di un altro pianeta:

“Bello finire la prima parte di stagione con una nota positiva, ma non possiamo essere soddisfatti, perchè la Red Bull è molto avanti a noi. Ho controllato Hamilton senza problemi, almeno fino a quando mi hanno detto di risparmiare carburante. Quando poi è andato ai box… mi sono potuto rilassare”.

Il Mondiale F1 va in ferie e torna tra un mese in Olanda

La Formula 1 si prende una “meritata” vacanza dopo 5 mesi intensi in giro per il mondo e tanti back-to-back anche di tre gare in tre settimane. Ferie per i team con tanto di finestra di due settimane di chiusura totale “forzata” per meccanici e quant’altro. Il Mondiale ritornerà tra 4 settimane esatte e si andrà in casa di Max Verstappen, per il Gran Premio d’Olanda a Zandvoort nel week end dal 25 al 27 agosto giorno della gara.