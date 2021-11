F1 Gp Brasile: Hamilton in pole per la Sprint Race. Ferrari in ombra

Impressionante Lewis Hamilton: suo il miglior tempo nelle qualifiche del venerdì del Gran Premio del Brasile di Formula 1. Sarà lui a partire davanti a tutti nella Sprint Race di domani davanti a Verstappen e Bottas. Ferrari ancora dietro l’Alpha Tauri di Gasly con Sainz meglio di Leclerc.

Lewis Hamilton pur gravato dalla notizia della penalizzazione di 5 posizioni in griglia domenica, ha rifilato 438 milesimi a Max Verstappen che lo affiancherà in prima fila nella terza sprint race della stagionr. Dalla seconda scatteranno i rispettivi compagni di Mercedes e Red Bull, Bottas (+0.535) e Perez (+0.549). Come in Messico, l’Alpha Tayri di Pierre Gasly continua a sorprendere ed aprirà la terza fila della Sprint di domani davanti ancora alle Ferrari con Carlos Sainz, più veloce dell’altro ferrarista Charles Leclerc in quarta fila quindi le due McLaren di Norris e Ricciardo. Chiude la top ten Fernando Alonso con l’unica delle due Alpine approdate al Q3.

Gp Brasile: griglia di partenza Sprint Race