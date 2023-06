F1, GP d'Austria: tutti gli orari e dove vederlo in TV e streaming su Sky e TV8

Nona tappa del Mondiale F1 2023: date e orari di prove, qualifiche e gara del Gran Premio d'Austria a Spielberg. Chi trasmette in TV e in streaming la gara.

Si spera di assistere a una battaglia serrata nella nona tappa del Mondiale 2023, in programma domenica in Austria, circuito di casa dell’inarrestabile Red Bull (tutte vittorie per la Scuderia anglo – austriaca finora, sei firmate Max Verstappen e due targate Sergio Perez): la Ferrari, apparsa in crescita a Montreal, ha il dovere di dimostrare la ritrovata competitività rispetto a Mercedes e Aston Martin, con Alpine e McLaren pronte a graffiare con le componenti aggiuntive al loro pacchetto.

F1, GP d’Austria: Verstappen cerca il pokerissimo

Per il decimo anno di fila la F1 fa tappa al Red Bull Ring, dove la Ferrari ha vinto in una sola occasione, l’ultima: Frederic Vasseur considera Spielberg banco di prova importante per consolidare le buone sensazioni lasciate in eredità da Montreal. Un anno fa Charles Leclerc vinse qui la sua 5a gara con il ‘Cavallino Rampante’, che da allora è rimasto a bocca asciutta: le Ferrari si comportarono bene anche nella ‘Gara Sprint’, conclusa alle spalle di Max Verstappen, tre volte vincitore in Austria e pronto ad aggiungere un quinto tassello alla striscia di successi consecutivi, stante le difficoltà rivelate dal compagno di squadra Sergio Perez, precipitato a -69.

Spielberg, le caratteristiche del circuito

Il GP d’Austria assegnerà la palma di vincitore dopo 306 km: sono 71 i giri da percorrere nella cornice delle Alpi su una pista tra le più veloci del calendario, caratterizzata da frenate violente e ravvicinate e da una alternanza di salite e discese, con ‘pendenze’ fino al 12%; sono 7 le curve a destra e 3 quelle a sinistra, gli pneumatici si surriscaldano, con notevole consumo del battistrada, sul lato destro e si raffreddano su quello sinistro. E’ in Curva – 3 che i piloti hanno modo di effettuare con incisività i sorpassi, mentre Curva – 9 si caratterizza per le forti disconnessioni.

GP d’Austria: gli orari e dove vederlo in TV e in streaming

Il GP d’Austria sarà trasmesso in diretta da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, nonché in streaming su Now e SkyGo; sul canale del digitale terrestre TV8 saranno invece visibili in differita la Gara Sprint del sabato e la corsa della domenica.

Questo il programma e gli orari tv del GP d’Austria 2023:

Sky Sport, SkyGo e Now ( diretta )

Venerdì 30 giugno Ore 9:55 – F3 Prove Libere Ore 11:05 – F2 Prove Libere Ore 13:30 – F1 Prove Libere Ore 15:00 – F3 Qualifiche Ore 15:55 – F2 Qualifiche Ore 17:00 – F1 Qualifiche

Sabato 1 luglio Ore 10:00 – F3 Gara Sprint Ore 12:00 – F1 Sprint Shootout Ore 13:45 – F2 Gara Sprint Ore 16:30 – F1 Sprint

Domenica 2 luglio Ore 8:25 – F3 Feature Race Ore 9:55 – F2 Feature Race Ore 15:00 – F1 Gara

TV8 ( differita )

Sabato 1 luglio Ore 19:00 – F1 Gara Sprint