Gp d'Austria: la Red Bull teme la Ferrari

Marko dice: “In Canada la vettura più veloce era quella di Maranello. Leclerc può insidiare Verstappen a Spielberg”

24-06-2023 11:46

La Red Bull teme la Ferrari proprio sul circuito di casa, il Red Bull Ring di Spielberg, in Austria, dove si svolgerà il Gran Premio di F1 nel primo fine settimana di luglio. Lo ha detto Helmut Marko, precisando che teme in particolare Charles Leclerc, che l’anno scorso vinse proprio su questa pista, beffando Versttapen che era partito in prima posizione.

“In Canada la monoposto più veloce in pista era la Ferrari. Ora andremo a correre sul Red Bull Ring, che è una pista su cui la loro vettura può adattarsi benissimo. Credo che, se Leclerc partirà dalla prima fila o anche dalla seconda, una vittoria di Verstappen sarà tutt’altro che facile”.