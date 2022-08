F1, GP del Belgio confermato nel 2023

28-08-2022 15:58

Sono andati a buon fine i colloqui tra gli organizzatori di Spa-Francorchamps e Liberty Media, la proprietaria del Circus della Formula 1 rappresentata dal suo numero uno Stefano Domenicali. Oggi è arrivato l’annuncio del rinnovo del contratto tanto sospirato dagli appassionati che amano i circuiti veri come quello delle Ardenne: il Gran Premio del Belgio vi si correrà anche nel 2023. È il giusto premio per i lavori di ammodernamento della pista, in particolare nella mitica esse dell’Eau Rouge/Raidillion. Inoltre, i biglietti venduti nella tre giorni in Vallonia sono stati 360mila, un record per il circuito di Spa-Francorchamps, reso possibile anche dalla presenza ormai fissa in tutto il mondo di migliaia e migliaia di tifosi orange del campione del mondo Max Verstappen.