F1, GP d'Italia, Antonio Giovinazzi: "Bello confermarsi dopo Zandvoort"

“Mi sono trovato bene con la macchina sia in Q1 e poi in Q2, purtroppo in Q3 mi era rimasto un solo set di gomme nuove e non sono riuscito a far meglio della decima posizione. Confermarsi, però, in Q3 su una pista completamente diversa rispetto a Zandvoort con poco carico aerodinamico è una bella soddisfazione. Così il pilota dell’Alfa Romeo Antonio Giovinazzi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il decimo posto nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia a Monza, suo secondo ingresso consecutivo nella Q3 dopo quello in Olanda, anche se questo non varrà per la griglia di partenza di domenica ma solo per la gara sprint di domani. “La partenza domani sarà difficile da gestire perché tutti saranno aggressivi e la prima variante è un imbuto. Non vedo l’ora, voglio continuare così il fine settimana”, ha concluso il 27enne di Martina Franca.

OMNISPORT | 10-09-2021 19:51