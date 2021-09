F1, GP d'Olanda: Leclerc insoddisfatto e Sainz boccia la Ferrari

Max Verstappen ha trionfato in casa nel GP d’Olanda e si è ripreso la vetta della classifica superando il rivale Hamilton. Terzo Bottas con l’altra Mercedes. Buon 5° posto per la Ferrari con Leclerc, settimo Sainz che invece è stato superato alla fine da Alonso.

Come detto un ottimo quinto posto di Charles Leclerc. Il monegasco si ritiene soddisfatto: “Era impossibile prendere Gasly, non ci aspettavamo facessero durare così tanto le medie. Ci abbiamo provato, forse c’era qualche opportunità alla partenza, ma non ho voluto prendere rischi per poter portare a casa punti importanti. Anche il passo era buono, ne avevamo ma era veramente difficile sorpassare. Sono contento della mia gara, non del quinto posto in sé ma della performance. Monza? Sarà magico, non vedo l’ora di essere lì e sentire il sostegno dei tifosi”.

Deluso Carlos Sainz: “È stata una gara difficile, non capisco perché sono stato lento e ho avuto molto degrado. Dobbiamo analizzare i dati, non mi sono trovato bene con la macchina ed è la prima volta che succede. Dovevo prendere Charles e Gasly, ma ho dovuto guardare sempre gli specchietti per difendermi da Alonso perché non avevo passo. A Monza sarà un weekend speciale che ricorderò tutta la vita, ma voglio analizzare i dati al meglio per evitare che quello che abbiamo visto qui possa succedere nuovamente”.

Anche il team principal Ferrari Mattia Binotto è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “La gara è stata più che positiva, la pista presentava l’insidia per le gomme e per questo abbiamo messo le dure al secondo pit. Oggi non volevamo prendere rischi, servivano punti per la classifica costruttori e così è stata. È stata una gara solida, abbiamo tenuto una strategia ottima riuscendo a fintare il pit su Gasly. Ci sono dei limiti nella vettura, ma la gara è più che positiva. Monza sarà una gara dura, ma faremo sicuramente meglio dell’anno scorso. Vogliamo fare bene, lavoriamo giorno e notte per il 2022 e sono fiducioso”.

Gioia totale per Verstappen dopo questa vittoria in casa: “È incredibile, le aspettative erano alte e non è facile essere all’altezza. Sono felice di aver vinto qui e di aver ripreso la leadership del mondiale. Vincere davanti a questo pubblico è fantastico. Sicuramente la giornata è positiva, siamo partiti bene e la Mercedes ha provato a metterci i difficoltà, ma siamo riusciti a vincere”. Hamilton si è complimentato con il rivale olandese: “Oggi è stata una gara dura, weekend fantastico e lavoro super di Verstappen. non potevo fare più di così, grazie mille al pubblico per le emozioni. Era dura superare, c’era tanto traffico ed è stato difficile orientarsi. L’ultimo giro è stato uno dei migliori della gara, non vedo l’ora di tornare qui l’anno prossimo perché è diventata una delle piste preferite”.

OMNISPORT | 05-09-2021 18:00