F1, Gasly: "La macchina era velocissima"

Stupenda gara di Pierre Gasly in Olanda, dove è stato capace di portare la sua Alpha Tauri fino alla quarta posizione finale, tenendo dietro tutto il tempo le due Ferrari di Leclerc e Sainz. Queste le sue dichiarazioni a caldo:

“Sono molto contento di questa squadra e di questa gara. Non era facile su questa pista, per noi era pericolosa e difficile. La macchina era velocissima e veramente incredibile. Non è stato facile con Charles dietro per tutta la gara, ma ce l’abbiamo fatta e sono contentissimo. Sosta anticipata? All’inizio, durante i primi 3-4 giri, ho spinto molto. Ma dopo 20 tornate Charles era più veloce. Con le gomme era difficile, abbiamo provato a stare sulle medie e la squadra aveva un po’ di paura all’inizio. Mi dicevano ‘Vai più piano, vai più piano’, ma per me era facile tenere giù il piede. Volevo spingere sempre“, ha detto a Sky Sport F1. “Tra sette giorni arriva Monza, un po’ è casa mia, vivendo a Milano. È davvero speciale per me tornarci un anno dopo la quella incredibile vittoria. Spero di fare bene per tutti i tifosi, per la squadra e per me. Quest’anno proveremo tutti una sensazione migliore, visto che ci sono i fan. L’anno scorso abbiamo corso a porte chiuse ed è stato abbastanza strano“.

OMNISPORT | 05-09-2021 17:47