F1, il Gran Premio di Francia in Diretta Live

GIRO 40: Ennesima sosta per Leclerc che finisce nelle retrovie in sedicesima posizione. Davanti, tutto invariato.16:09

GIRO 33: Pit stop per Verstappen. Il pilota olandese rientra in pista alle spalle di Hamilton, Bottas e Perez.15:57

GIRO 18: Hamilton ora comanda davanti alle due Red Bull di Verstappen e Perez. Sosta ai box per Bottas che rientra in pista al quarto posto.15:35

GIRO 17: Sosta ai box per Ricciardo. Il pilota della McLaren rientra in pista diciassettesimo alle spalle di Leclerc.15:31

GIRO 15: Sosta ai box per il cambio gomme per Leclerc. Il monegasco della Ferrari rientra in pista con la gomma bianca.15:28

Solo dodicesimo Sebastian Vettel, autore di una qualifica deludente. Il pilota tedesco alla guida dell’Aston Martin non è riuscito ad entrare in top ten chiudendo la propria prova dietro a Ricciardo e Ocon.14:44

PRE GARA

Dopo il doppio zero a Baku, Max Verstappen e Lewis Hamilton tornano a duellare per il Mondiale di Formula 1 nel Gran Premio di Francia. Sulla griglia di partenza del circuito di Le Castellet, alle ore 15 lo start, l’olandese della Red Bull partirà davanti all’inglese della Mercedes. Quinta pole in carriera per Verstappen, che ha battuto di 258 millesimi Hamilton. In seconda fila i due compagni di squadra: terza l’altra Mercedes di Bottas, quarto Perez vincitore azero.

Bicchiere mezzo pieno per la Ferrari. Niente pole come a Monaco e Baku. “Solo” quinta posizione per Carlos Sainz, che ha battuto a sorpresa il compagno di scuderia Charles Leclerc settimo dietro anche l’Alpha Tauri di Gasly. In top ten anche le McLaren di Norris e Ricciardo, rispettivamente ottavo e decimo: in mezzo, l’Alpine di Alonso. 13° Giovinazzi su Alfa, 15° Mick Schumacher con la Haas e 17° Raikkonen con l’altra Alfa.

Griglia di partenza Gp Francia

PRIMA FILA

1 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

2 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

SECONDA FILA

3 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

4 Sergio Perez (Mes/Red Bull)

TERZA FILA

5 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)

6 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

QUARTA FILA

7 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

8 Lando Norris (Ing/McLaren)

QUINTA FILA

9 Fernando Alonso (Spa/Alpine)

10 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

SESTA FILA

11 Esteban Ocon (Fra/Alpine)

12 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)

SETTIMA FILA

13 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

14 George Russell (Ing/Williams)

OTTAVA FILA

15 Mick Schumacher (Ger/Haas)

16 Nicholas Latifi (Can/Williams)

NONA FILA

17 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

18 Nikita Mazepin (Rus/Haas)

DECIMA FILA

19 Lance Stroll (Can/Aston Martin)

20 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

Fonte: Ansa