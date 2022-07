F1, GP Francia: Leclerc sbaglia tutto, Verstappen vince e ringrazia

24-07-2022 16:45

Il Gran Premio di Francia si chiude nel peggiore dei modi in casa Ferrari. Charles Leclerc sbaglia, uscendo di pista da solo quando era in testa. E Max Verstappen ottiene l’ennesimo successo in stagione con la Red Bull, il settimo, allungando il proprio vantaggio in campionato.

Errore di guida per Leclerc che dopo un terzo di gara perde la macchina, va in testacoda e sbatte a muro. In quel momento Verstappen aveva già fatto il primo pit stop, poi dopo la ripartenza da safety car l’olandese della Red Bull ha potuto allungare e conquistare la vittoria numero 27 in carriera.

Ottima gara con un doppio podio per le Mercedes: secondo Lewis Hamilton al suo 300° GP e terzo George Russell, con un gran sorpasso ai danni della Red Bull di Sergio Perez a pochi giri dalla fine. Quinto l’altro ferrarista Carlos Sainz, con giro più veloce, dopo una gara di rimonta. Senza qualche errore di strategia poteva anche andare a podio.

Punti pesanti per Fernando Alonso, sesto su Alpine, davanti alla McLaren di Lando Norris. Quindi i rispettivi compagni di squadra Esteban Ocon e Daniel Ricciardo. Decimo Lance Stroll con l’Aston Martin.

In campionato Verstappen ha ora 63 punti di vantaggio nei confronti di Leclerc, 70 sul compagno Perez e 89 su Sainz. La Red Bull allunga invece a +82 sulla Ferrari. Domenica prossima si correrà in Ungheria.

F1 GP Francia, i primi dieci:

1 Verstappen Red Bull

2 Hamilton Mercedes

3 Russell Mercedes

4 Perez Red Bull

5 Sainz Ferrari

6 Alonso Alpine

7 Norris McLaren

8 Ocon Alpine

9 Ricciardo McLaren

10 Stroll Aston Martin