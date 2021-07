F1, GP Indianapolis, Penske: “Non vedo qui la Formula 1 nel prossimo futuro”

La pandemia legata al coronavirus sta sicuramente mettendo in difficoltà gli organizzatori di tutti gli sport. Non fa eccezione la F1 che ha dovuto rivedere il calendario proprio a causa delle varianti e dei problemi legati al covid.

Per questo motivo Liberty Media è alla ricerca di nuove soluzioni che possano tamponare ed evitare assenze pesanti. Nonostante questo, il nome di Indianapolis non è in questo momento “caldo” per ospitare uno dei round iridati di Formula 1. Ad ammetterlo è stato il proprietario del tracciato leggendario del Motor Speedway, Roger Penske, sottolineando i dialoghi con Liberty Media che però al momento non hanno partorito nulla.

“Non vedo qui la Formula 1 per il prossimo futuro – ha dichiarato Penske all’Indianapolis Star – Certo se ci fosse un’opportunità per noi, ma non abbiamo avuto discussioni serie in questo momento. Ho parlato personalmente con Stefano Domenicali. Non si tratta solo di ottenere uno sponsor, ma di come tutto si inserisce nel pacchetto totale”.

OMNISPORT | 12-07-2021 12:20