F1, GP Las Vegas 2024: orari, info e dove vederlo in diretta tv. Match point Verstappen, Ferrari da colpaccio

Las Vegas apre le porte alla Formula 1 per il terzultimo appuntamento della stagione: Verstappen può chiudere i giochi per il mondiale piloti, tutto aperto per il miglior costruttore

Mancano pochi chilometri alla fine della stagione di Formula 1 e ogni curva o rettilineo potrà essere decisivo. Il circus torna a riaccendere i motori dopo quasi un mese di sosta. E lo fa nuovamente negli Stati Uniti dove si corre il Gran Premio di Las Vegas. Max Verstappen, dopo la clamorosa rimonta in Brasile, può chiudere i giochi per il Mondiale piloti con due gare d’anticipo, nonostante il tentativo di rimonta di Norris naufragato a Interlagos. Al contrario il trono per il miglior costruttore è ancora in bilico fra tre scuderie, con la McLaren che al momento tiene a distanza la Ferrari e la Red Bull. Leclerc e Sainz ripongono importanti ambizioni nella città delle luci e del gioco d’azzardo. Vediamo allora a che ora e dove vedere il GP di Las Vegas 2024.

Verstappen campione se: a Las Vegas primo match point

Verstappen potrà chiudere la lotta al titolo piloti già nella prossima gara negli Stati Uniti sul circuito di Las Vegas. Il fuoriclasse olandese al momento è in testa alla classifica a +62 su Norris e potrà vincere il suo quarto mondiale di fila se manterrà il distacco a 60 punti dopo il Gran Premio in Nevada.

La Ferrari vuole il titolo costruttori

La lotta al titolo costruttori è invece ancora aperta: mancano tre gare alla fine e in Qatar ci sarà anche la Sprint Race. La McLaren ha un vantaggio di 36 punti sulla Ferrari e di 49 sulla Red Bull, ancora in gioco ma leggermente indietro nelle gerarchie viste anche le prestazioni non all’altezza di Perez. Il cavallino rampante porterà anche degli aggiornamenti per questo finale di stagione e anche in vista del prossimo anno. Vedremo un’ala anteriore nuova, con un flap modificato per una versione ancora più scarica. Ci sarà anche un fondo sperimentale, presente in un unico esemplare, che sarà utilizzato esclusivamente in Fp1. Poi è prevista anche una modifica alla livrea.

Dove vedere il GP Las Vegas: diretta tv e streaming

Il Gran Premio di Las Vegas sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport. Tutti gli eventi si potranno seguire anche in streaming su NOW e sull’app Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento. Da aggiungere, per questa gara, anche la possibilità di vedere su Tv8, in differita le qualifiche e la gara.

Il programma su Sky Sport e Now Tv

Notte giovedì 21, venerdì 22 novembre

Ore 3.30: F1 – Prove libere 1

Ore 7: F1 – Prove libere 2

Notte venerdì 22, sabato 23 novembre

Ore 3.30: F1 – Prove libere 3

Ore 7: F1 – Qualifiche

Domenica 24 novembre

Ore 7: F1 – Gara

Il programma su TV8