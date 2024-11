F1, Vasseur tira in ballo Sky: "Se dicono che la Ferrari va male siamo nei guai". Con chi ce l'ha il team principal

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur carica la scuderia di Maranello in vista del Gran Premio di Las Vegas terz'ultima prova del Mondiale di F1 ma fa anche un inciso sulla pressione esterna tirando in ballo con una frecciata Sky Sport

Anche la seconda sosta del calendario di Formula 1 è andata in archivio. Si riprende il Mondiale con la terz’ultima prova del campionato che torna negli Stati Uniti per il Gran Premio di Las Vegas ad aprire il rush finale. La Ferrari arriva nella città delle luci e del gioco con la chance di giocarsi ancora il Mondiale Costruttori con McLaren e Red Bull. Ne è convinto il team principal Frederic Vasseur che in una delle tante interviste alla vigilia del week end di gara ha anche tirato in ballo Sky Sport F1 riguardo alle pressioni a cui il personale ai box e a Maranello è sottoposto.

Ferrari a Las Vegas, Vasseur spinge la rossa al tavolo da gioco

McLaren 593, Ferrari 557, Red Bull 554. Così recita la classifica del Mondiale costruttori a tre gare (più una Sprint) dalla fine del campionato. Dopo aver limitato i danni in Brasile la scuderia di Maranello si vuole rilanciare sulle strade di Las Vegas che sembrano, almeno sulla carta, poter favorire le linee della SF-24 più adatte ai circuiti cittadini.

Il team principal Vasseur crede nella conquista del titolo marche: “Siamo fiduciosi nelle nostre potenzialità e sappiamo cosa dobbiamo fare per tenere aperta la battaglia nella classifica Costruttori. Inizia il rush finale di questa stagione intensissima con l’ultima tripletta: tre gare in notturna e in ambiente desertico“.

Vasseur carica il team in vista del rush finale: “Ci siamo preparati al meglio: Charles, Carlos e tutte le persone del team hanno potuto tirare il fiato e sono pronti a ripartire più determinati che mai. Il prossimo Gran Premio ci vedrà in scena a Las Vegas, dove ci attende un circuito cittadino estremamente veloce con poche curve, molte delle quali a novanta gradi. Le insidie tuttavia non mancheranno, a cominciare dalle temperature, che si attendono molto basse la notte: riuscire a mettere le gomme nella giusta finestra di esercizio, sia per la qualifica che per la gara, sarà dunque particolarmente cruciale”.

Vasseur, la frase su Sky che farà discutere: ce l’ha con Vanzini?

In una delle tante interviste rilasciate in vista di Las Vegas, Fred Vasseur ha fatto un discorso ad ampio raggio sulle pressioni che il team deve sopportare durante l’anno fra aspettative, lavoro a Maranello e risultati in pista, in questo discorso ha tirato in ballo Sky Sport F1:

“Non sono troppo permeabile ai giudizi, ma la realtà è che hai il 95% della squadra che guarda la gara in TV. Significa che quando Sky in Italia dice che la squadra sta andando malissimo o che commettiamo un errore, la percezione del dipendente del team il lunedì mattina è che siamo nei guai”.

Nessun nome, quindi nessuno riferimento preciso ai vari Carlo Vanzini, Roberto Chinchero, Marc Genè o ancora Matteo Bobbi, Mara Sangiorgio o Vicky Piria. Vasseur in questa intervista a www.motorsport.com faceva un discorso generale sulle aspettative e sottolineava: “Il problema principale è la pressione esterna. La percezione dei risultati dall’esterno è completamente diversa quando sei in 5° a Monza. Se sei 5° a Monza, è un disastro; ma quando sei in primo siamo gli eroi. Ma stiamo parlando di un decimo al giro che era la differenza tra Leclerc e le McLaren al Gp d’Italia. A volte è molto difficile gestirlo internamente, restare concentrati, non cambiare drasticamente quello che stai facendo quando sei a un decimo di distanza. A volte si tratta solo di dettagli”

Ferrari a Las Vegas con le nuove tute per il rush finale di stagione

Come spesso accade quando si va negli Stati Uniti la Ferrari si rifà il look per attirare il mercato americano. Per questo finale di stagione, Charles Leclerc e Carlos Sainz indosseranno a partire dal Gran Premio di Las Vegas delle tute con richiamo al deserto che sarà un po’ il trade union delle ultime tre gare, dal deserto del Nevada, al Qatar per chiudere ad Abu Dhabi.