F1, Verstappen campione a Las Vegas? Il bacio di Kelly, la polemica "inglese". Norris, giallo sul post cancellato

Con la vittoria straordinaria in Brasile Max ha messo una seria ipoteca sulla vittoria del titolo. Tutte le combinazioni per vedere Verstappen campione del mondo già a Las Vegas. Ma c'è dell'altra tra il bacio di Kelly Piquet, la polemica con la stampa inglese e la story cancellata di Norris

Una rimonta bestiale. Lui che in un certo senso l’aveva promessa dopo le qualifiche che l’avevano innervosito ma anche caricato al tempo stesso. Max Verstappen non le ha mandate a dire, prima e dopo una vittoria di forza e di prepotenza lui che sul bagnato, in Brasile, ha ricordato ancora una volta il “mago della pioggia” Ayrton Senna.

Alla fine di un Gp del Brasile in cui è successo di tutto, Max non è stato di meno. Ha esultato come non mai negli ultimi anni di pur dominio tecnico della sua Red Bull, ha abbracciato e baciato la sua fidanzata Kelly Piquet e ha trovato anche il modo di fare polemica con la stampa inglese. Di contro ha ricevuto i complimenti sui social dei suoi colleghi, da Hamilton ad Alonso passando per Norris… Ah no, perchè misteriosamente la story di Lando coi complimenti all’olandese non si trova più…

F1, una vittoria al Max

Verstappen, il ritorno del re. La citazione da “Il Signore degli Anelli” ci sta eccome per questo successo in gara che mancava all’olandese da ben 10 GP che ha sottolineato ancora una volta, semmai ce ne fosse stato bisogno, la superiorità di SuperMax. La pioggia ha appiattito i valori in pista, annullato il vantaggio tecnico della McLaren. Poi Verstappen ci ha messo del suo, di manico e di strategia, tra i pochi a restare in pista fino all’ultimo momento beccando il jolly della bandiera rossa per l’uscita di Hulkenberg.

F1, Verstappen campione a Las Vegas se

La classifica piloti del Mondiale di F1 recita +62. Sono tanti i punti di vantaggio di Max Verstappen dopo la vittoria sfolgorante a Interlagos. La matematica dà la possibilità all’olandese di aggiudicarsi il suo quarto titolo mondiale già a Las Vegas dove dal 22 al 24 novembre la F1 farà tappa per il terzultimo appuntamento del Mondiale. Nella città del gioco SuperMax avrà il primo match point.

All’appello mancano 3 gare, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi ed una Sprint in Qatar. Ci sono in palio ancora 86 punti. Verstappen può diventare già campione a Las Vegas se mantiene almeno 60 punti di vantaggio a due gare dalla fine, quindi se:

Max vince il GP di Las Vegas e in generale in tutti i casi in cui finisce davanti a Norris

di Las Vegas e in generale in Norris 4 °- Verstappen 5*

Norris 5° – Verstappen 6°

Norris 6° – Verstappen 7°

Norris 7° – Verstappen 8°

Norris 8° – Verstappen 9°

Senza giro veloce per Norris: Norris 9°, Verstappen 10°

Nel caso entrambi non dovessero andare a punti

Max: il bacio di Kelly Piquet, i complimenti di Hamilton e Alonso

Alla fine del Gran Premio Brasile vinto alla stragrande, Max è esploso in tutta la sua gioia abbracciando meccanici e familiari. Tra questi ovviamente c’era la sua compagna, Kelly Piquet. I due si sono scambiati anche effusioni affettuose, poi Max ha posato anche col resto della famiglia, il papà di Kelly, Nelson Piquet tre volte campione del mondo di F1, e il figlio Nelsinho, tristemente noto per aver causato il “crash gate” nel 2008 (peraltro una sorta di reunion ieri visto che oltre Hamilton che quel mondiale lo vinse e Alonso che vinse quella gara, c’era anche Massa a Interlagos ieri…).

Sui social poi tutti o quasi i colleghi di Verstappen gli hanno fatto i complimenti. Lewis Hamilton ha scritto sotto il post del pilota della Red Bull: “Guida incredibile, complimenti”. Anche George Russell si è unito al compagno di squadra, scrivendo: “Ottimo lavoro amico!” così come Fernando Alonso: “Guida fantastica, complimenti”. Più risoluto Nico Hulkenberg che ha postato l’emoticon della “capra” che simboleggia il GOAT, il migliore di tutti i tempi.

La polemica con i giornalisti inglesi, il mistero sulla storia di Norris

Dopo la vittoria a Interlagos, Verstappen si è anche tolto anche qualche sassolino dalla scarpa. Ad un certo punto della conferenza stampa ufficiale post gara organizzata dalla FIA, Max ha preso la parola:

“Posso fare una domanda veloce? Non vedo nessuno della stampa inglese… Sono dovuti forse correre all’aeroporto? Oppure non sapevano dove si stava svolgendo la conferenza stampa?”

Insomma una vera e propria “guerra fredda”. Che forse ha un qualche collegamento con quanto successo sui social ufficiali di Lando Norris. Il pilota inglese della McLaren aveva pubblicato in una delle sue stories un messaggio su sfondo nero in cui commentava la sua gara: “Oggi è stata una giornata difficile là fuori, non è andata come speravamo e la fortuna non è stata dalla nostra parte, ma continueremo a lottare fino alla fine. Non mi arrendo finché non è finita“.

Alla fine di questo messaggio c’erano le congratulazioni a Max Verstappen per “l’impressionante vittoria”. Una storia che però è scomparsa ben prima del limite delle 24 ore di vita di questo tipo di messaggi su Instagram. L’avrà cancellata Lando? E chi se non lui che dopo la gara aveva parlato di “fortuna” per la vitoria di Max?