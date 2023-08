F1, GP Olanda fp2: venerdì da incubo per Ferrari, Norris beffa Verstappen nelle libere 2

Gran Premio d'Olanda che segna il ritorno della F1 dopo la sosta L'inglese della McLaren davanti all'idolo di casa della Red Bull, poi Albon e Hamilton. Le rosse lontane: Leclerc 11° e Sainz 16°

25-08-2023 17:13

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Non inizia nel migliore dei modi per la Ferrari il week end del Gran Premio di Olanda, 14° tappa del Mondiale di F1 2023 che proprio sulla pista di Zandvoort torna ad accendere i propri bolidi dopo quasi un mese di sosta. Ferrari in gran difficoltà sulla pista olandese nelle prove libere. Solo 11° tempo per Charles Leclerc addirittura 16° per Carlos Sainz con le rosse che proprio non sembrano digerire il circuito orange.

Non è andata al meglio al mattino con il monegasco 16° e penultimo il giovane Robert Shwartzman schierato nelle fp1 al posto dello spagnolo per obblighi regolamentari. Alla fine delle due sessioni miglior tempo della McLaren di Lando Norris per soli 23 millesimi ha battuto la Red Bull del padrone di casa Max Verstappen.

GP Olanda, Norris miglior tempo beffa Verstappen

Norris primo nelle fp2 a Zandvoort. Continua la progressione della McLaren che si prende la scena nel venerdì che apre il Gran Premio d’Olanda di F1. Lando Norris ha firmato il miglior tempo nelle libere 2 beffando per soli 23 millesimi il padrone di casa e gran favorito Max Verstappen.

Terzo tempo a sorpresa ma anche lui sempre più in palla, Alexander Albon con la Williams davanti a Lewis Hamilton con la Mercedes. Tra i tanti exploit quello di Tsunoda 5° con l’Alpha Tauri, Gasly con la Alpine, solo 7° Sergio Perez con l’altra Red Bull. Chiudono la top ten la Aston Martin di Stroll che ha battuto il team-mate Alonso, tra di loro l’Alfa Romeo di Bottas. E anche Logan Sargeant, solo 12é, si trova comunque a meno di 4 decimi dal compagno di squadra e a 6 da Lando Norris.

F1 Gp Olanda, i tempi delle prove libere 2

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 4 L. Norris McLaren 1’11″330 2 33 M. Verstappen Red Bull +00″023 1’11″353 3 23 A. Albon Williams +00″269 1’11″599 4 44 L. Hamilton Mercedes +00″308 1’11″638 5 22 Y. Tsunoda AlphaTauri +00″390 1’11″720 6 10 P. Gasly Alpine +00″436 1’11″766 7 11 S. Perez Red Bull +00″487 1’11″817 8 10 L. Stroll Aston Martin +00″505 1’11″835 9 11 V. Bottas Alfa Romeo +00″527 1’11″857 10 14 F. Alonso Aston Martin +00″533 1’11″863 11 16 C. Leclerc Ferrari +00″585 1’11″915 12 2 L Sargeant Williams +00″604 1’11″934 13 31 E. Ocon Alpine +00″671 1’12″001 14 63 G. Russell Mercedes +00″679 1’12″009 15 24 G. Zhou Alfa Romeo +00″744 1’12″074 16 55 C. Sainz Ferrari +00″817 1’12″147 17 20 K. Magnussen Haas +01″074 1’12″404 18 27 N. Hulkenberg Haas +01″363 1’12″693 19 81 O. Piastri McLaren +01″571 1’12″901 20 3 D. Ricciardo AlphaTauri +01″766 1’13″096