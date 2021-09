F1, GP Olanda: prime prove libere dimezzate, bene la Ferrari

E’ stato Lewis Hamilton a far segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda sul circuito di Zandvoort, che torna a ospitare una gara iridata di F1 dopo 36 anni anche se nel 1985 il tracciato era un po’ diverso rispetto a quello attuale. Il britannico sette volte campione del mondo della Mercedes ha preceduto di 97 millesimi il suo “nemico”, il beniamino di casa della Red Bull Max Verstappen.

Terza e quarta le due Ferrari, nell’ordine lo spagnolo Carlos Sainz, staccato di 101 millesimi da Hamilton, e il monegasco Charles Leclerc, a 123 millesimi. La sessione è rimasta ferma per circa mezz’ora per il recupero dell’Aston Martin di Sebastian Vettel ferma lungo la pista: una buona metà della sessione quindi, che poteva essere utilizzata dai piloti per conoscere meglio un circuito sconosciuto a quasi tutti, è andata persa. Ecco la classifica completa della sessione.

1. Lewis Hamilton MERCEDES 1’11″500

2. Max Verstappen RED BULL-HONDA +0″097

3. Carlos Sainz FERRARI +0.”101

4. Charles Leclerc FERRARI +0″123

5. Valtteri Bottas MERCEDES +0″238

6. Fernando Alonso ALPINE-RENAULT +0″658

7. Esteban Ocon ALPINE-RENAULT +0″731

8. Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO-FERRARI +0″859

9. Lance Stroll ASTON MARTIN-MERCEDES +0″931

10. Pierre Gasly ALPHATAURI-HONDA +1″015

11. Lando Norris MCLAREN-MERCEDES +1″179

12. Nicholas Latifi WILLIAMS-MERCEDES +1″407

13. Kimi Raikkonen ALFA ROMEO-FERRARI +1″553

14. Daniel Ricciardo MCLAREN-MERCEDES +1″581

15. George Russell WILLIAMS-MERCEDES +1″681

16. Sergio Perez RED BULL-HONDA +1″828

17. Nikita Mazepin HAAS-FERRARI +2″016

18. Mick Schumacher HAAS-FERRARI +2″347

19. Sebastian Vettel ASTON MARTIN-MERCEDES +4″484

20. Yuki Tsunoda ALPHATAURI-HONDA senza tempo

OMNISPORT | 03-09-2021 12:46