F1, Gp Olanda: Verstappen in pole davanti alle due Ferrari

03-09-2022 16:31

Una settimana dopo il gran giro di Spa arriva una nuova pole position per Max Verstappen. Ma questa volta il campione del mondo partirà davanti a tutti e lo farà a Zandvoort nel proprio Gran Premio di casa in Olanda. Miglior tempo per il pilota Red Bull in 1’10″342.

Dietro di lui, distanti di poco, le due Ferrari. In prima fila Charles Leclerc a soli 21 millesimi di ritardo dal rivale. Terzo tempo per Carlos Sainz, staccato di appena 92 millesimi. Buona prestazione anche da parte delle Mercedes con Lewis Hamilton quarto.

Più in difficoltà Sergio Perez, quinto con l’altra Red Bull, autore di un errore all’ultima curva nel tentativo finale. Sesto tempo per George Russell con l’altra Mercedes. In quarta fila Lando Norris su McLaren e Mick Schumacher, bene con la Haas.

Completano la top-ten Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) e Lance Stroll (Aston Martin). 13° tempo per Fernando Alonso con un’Alpine in ombra. Penultimo Sebastian Vettel.

F1 Gp Olanda, la top-ten delle qualifiche:

1 M. Verstappen Red Bull 1’10″342

2 C. Leclerc Ferrari +0″021

3 C. Sainz Ferrari +0″092

4 L. Hamilton Mercedes +0″306

5 S. Perez Red Bull +0”735

6 G. Russell Mercedes +0″805

7 L. Norris McLaren +0″832

8 M. Schumacher Haas +1″100

9 Y. Tsunoda Alpha Tauri +2″214

10 L. Stroll Aston Martin No Time