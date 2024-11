F1, caos in Qatar: Verstappen penalizzato, pole a Russell e Sainz graziato. La nuova griglia di partenza

Colpo di scena nel Gran Premio del Qatar: tolta la pole position a Max Verstappen penalizzato per impeding in qualifica. La pole passa a George Russell. Niente penalità invece per Sainz. Come cambia la griglia di partenza a Losail

Colpo di scena nella notte o quasi in Italia. Max Verstappen perde la pole position del Gran Premio del Qatar. Sarà dunque George Russell a partire davanti a tutti nella gara di domenica alle ore 17 sulla pista di Losail. Dopo una lunga consultazione la direzione corsa e i commissari di gara hanno deciso di penalizzare l’olandese campione del mondo che aveva rallentato proprio l’inglese nel Q3. Abbastanza strana la penalità: solo una posizione. SuperMax dunque partirà in prima fila. Graziato invece Carlos Sainz che era finito sotto investigazione per unsafe relaease.

Clamoroso a Losail: Verstappen perde la pole

I commissari hanno inflitto una posizione di penalità a Max Verstappen per “guida lenta non necessaria” in un giro di lancio, che ha costretto George Russell a rallentare. Era stato lo stesso inglese a denunciare l’azione di ostacolo dell’olandese sia nel team radio che nelle interviste successive alla fine delle qualifiche del GP del Qatar che avevano visto SuperMax tornare in pole dopo 11 gare:

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Ho finito per attraversare la ghiaia con il fondo della monoposto, quindi spero di non averlo danneggiato. Forse è per questo che non siamo migliorati nel giro dopo, non lo so, ma è stata un’azione un po’ rischiosa, due curve prima di iniziare il giro”.

Verstappen è stato convocato dagli steward subito dopo le qualifiche insieme a Russell, mentre il direttore del team Red Bull Christian Horner ha difeso la guida lenta a Sky Sports F1 spiegando che tutti stavano “combattendo e spingendo per ottenere la posizione” nei rispettivi giri di uscita.

Il campione del mondo perde la pole conquistata in pista a vantaggio proprio del britannico della Mercedes, che si prende così la partenza al palo per la gara di domenica.

Come cambia la griglia di partenza del GP del Qatar

1ª fila 1. George Russell 1:20.575

Mercedes 2. Max Verstappen 1:20.520

Red Bull* 2ª fila 3. Lando Norris 1:20.772

McLaren 4. Oscar Piastri 1:20.829

McLaren 3ª fila 5. Charles Leclerc 1:20.852

Ferrari 6. Lewis Hamilton 1:21.011

Mercedes 4ª fila 7. Carlos Sainz 1:21.041

Ferrari 8. Fernando Alonso 1:21.251

Aston Martin 5ª fila 9. Sergio Perez 1:21.425

Red Bull 10. Kevin Magnussen 1:21.500

Haas 6ª fila 11. Pierre Gasly 1:21.437

Alpine 12. Guanyu Zhou 1:21.501

Kick Sauber 7ª fila 13. Valtteri Bottas 1:21.731

Kick Sauber 14. Yuki Tsunoda 1:21.741

RB 8ª fila 15. Lance Stroll 1:21.911

Aston Martin 16. Alexander Albon 1:22.390

Williams 9ª fila 17. Liam Lawson 1:22.411

RB 18. Nico Hülkenberg 1:22.442

Haas 10ª fila 19. Franco Colapinto 1:22.594

Williams 20. Esteban Ocon 1:22.714

Alpine

* penalizzato di una posizione per impeding

F1, Sainz graziato dopo l’unsafe release su Hamilton

Graziato Carlos Sainz che era finito sotto investigazione per unsafe relaease da parte del box Ferrari sempre durante il Q2 con la monoposto rossa che era uscita mentre sopraggiungeva la Mercedes di Lewis Hamilton.