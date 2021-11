F1, GP San Paolo: rischio penalità per Hamilton e Verstappen

13-11-2021 09:32

La corsa al Mondiale 2021 che vede protagonisti Max Verstappen e Lewis Hamilton non sembra davvero voler finire mai. Anche in quanto a colpi di scena.

Poche ore dopo le qualifiche in vista della Sprint Race del GP di San Paolo, che hanno visto l’inglese precedere l’olandese della Red Bull, in rapida successione sono giunte le notizie che i commissari di gara hanno messo sotto inchiesta entrambe le vetture, per irregolarità differenti, ma per certi versi collegati.

Hamilton rischia una penalità per presunte irregolarità nell’ala mobile posteriore. Nel dettaglio, il regolamento tecnico prevede al punto 3.6.3 che la distanza tra i due profili dell’ala posteriore sia compresa tra 10 e 15 millimetri a DRS chiuso e tra 10 e 85 millimetri a DRS aperto: la Mercedes di Hamilton è accusata di non avere rispettato quest’ultimo valore, eccedente rispetto agli 85 mmm.

L’inglese rischia di venire retrocesso in fondo allo schieramento della Sprint Race: la decisione arriverà nel primo pomeriggio ora italiana, quando i commissari avranno a disposizione nuove evidenze che permetteranno ai delegati tecnici della FIA di supervisionare lo smontaggio dell’ala posteriore.

Più “veniale” l’accusa a Verstappen, sospettato di aver infranto l’articolo 2.5.1 del Codice Sportivo internazionale.

Come emerso da un video girato da un tifoso a Interlagos, il pilota della Red Bull al termine delle qualifiche abbia toccato proprio l’ala posteriore della Mercedes di Hamilton, l’elemento incriminato dai commissari.

Anche Verstappen rischia quindi una penalità e anche in questo caso il verdetto è atteso nella tarda mattinata brasiliana.

Non è pertanto da escludere lo scenario secondo il quale i duellanti per il Mondiale siano costretti a partire dal fondo della griglia nella Sprint Race, che decreterà l’ordine di partenza del GP di domenica.

