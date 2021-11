F1, GP San Paolo: sorpresa Alonso nelle libere 2

13-11-2021 17:01

Stretta tra la Sprint Race, che definirà la griglia di partenza del GP di domenica, e l’attesa per le decisioni dei commissari circa le possibiili penalità per Lewis Hamilton e Max Verstappen dopo quanto successo durante le prove di venerdì, la seconda sessione di libere del GP di San Paolo è comprensibilmente scivolata via nell’indifferenza generale, o quasi.

Così con le Mercedes di Hamilton e Bottas che si sono limitate a fare pochi giri, il ruolo delle protagoniste è spettato a sorpresa ai due piloti del team Alpine: miglior tempo per Fernando Alonso e terzo posto per Esteban Ocon.

In mezzo a loro il solito Max Verstappen, con il compagno di squadra in Red Bull Sergio Perez in quarta posizione, a conferma del già noto feeling della Honda con la pista di Interlagos.

Buon quinto Antonio Giovinazzi, poche ore dopo l’ufficializzazione del taglio deciso dall’Alfa Romeo, che ha chiuso davanti alle due Ferrari, con Carlos Sainz ancora davanti a Charles Leclerc. L’altra Alfa Romeo di Kimi Raikkonen completa la top ten.

