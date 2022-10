01-10-2022 16:14

Charles Leclerc ha conquistato la pole position del Gran Premio di Singapore: a Marina Bay il pilota della Ferrari ha confermato la sua forza sul giro secco (è alla sua nona pole stagionale) e ha preceduto nelle qualifiche ufficiali il pilota della Red Bull Sergio Perez e il driver della Mercedes Lewis Hamilton.

Al quarto posto l’altro ferrarista Carlos Sainz, poi Fernando Alonso e Lando Norris. Inaspettatamente ottavo il campione del mondo Max Verstappen, che ha avuto alcuni problemi nel finale con la sua Red Bull (rimasta senza benzina). Fuori dai dieci Russell.

F1, qualifiche Gp Singapore: finale mozzafiato

In Q1 Max Verstappen ottiene il miglior tempo davanti a Lewis Hamilton e Charles Leclerc, mentre vengono eliminati Bottas, Ricciardo, Ocon, Albon, Latifi. In Q2 la pista si asciuga rapidamente e c’è una sorpresa: Russell (Mercedes) è eliminato e scatterà così dall’undicesima posizione in griglia di partenza. Leclerc torna davanti a tutti, lo seguono Hamilton e Verstappen. Out oltre a Russell anche Stroll, Schumacher, Vettel e Zhou.

Grande equilibrio in Q3, le condizioni della pista mescolano le carte e Hamilton si mette davanti prima dell’ultimo tentativo: alla fine a spuntarla è il pilota della Ferrari Leclerc con il tempo di 1.49.412, mentre inaspettatamente Verstappen torna ai box abortendo l’ultimo tentativo (per un problema di benzina).

F1 Singapore, Leclerc: “Pensavo di non farcela”

Così Leclerc dopo la conquista del primo posto in griglia di partenza: “Pensavo di non farcela dopo un piccolo errore, ma sono molto felice e abbiamo recuperato bene”. Il monegasco ha centrato la diciottesima pole in carriera, la nona in una stagione (eguagliato Lauda). La Ferrari ha registrato undici pole quest’anno, solo nel 2004 ne ha fatte di più (12).

F1, Gp Singapore: la griglia di partenza

1 Leclerc

2 Perez

3 Hamilton

4 Sainz

5 Alonso

6 Norris

7 Gasly

8 Verstappen

9 Magnussen

10 Tsunoda

11 Russell

12 Stroll

13 Schumacher

14 Vettel

15 Zhou

16 Bottas

17 Ricciardo

18 Ocon

19 Albon

20 Latifi

