F1, Gp Singapore a Marina Bay: orari, info, dove vederlo in diretta tv, streaming e gratis in chiaro

La lotta al titolo in Formula 1 continua a Marina Bay con il Gran Premio di Singapore. La programmazione e come seguire la sfida tra la McLaren, Red Bull e Ferrari

Il Mondiale di Formula 1 continua senza sosta e dopo appena una settimana da Baku scena nuovamente in pista con il Gran Premio di Singapore che si corre in notturna sul circuito di Marina Bay, uno dei più affascinanti della stagione. La Ferrari punta alla vittoria sfuggita a Leclerc di un soffio in Azerbaijan per bissare il successo di Sainz proprio qui lo scorso anno.

La Red Bull e Max Verstappen avranno bisogno di una reazione per non sventolare definitivamente bandiera bianca dopo il sorpasso McLaren nel Mondiale costruttori. Sette Gp al finale, ma ci sono ancora molte sceneggiature da girare e i colpi di scena sono dietro l’angolo.

La McLaren tenta la fuga, Verstappen deve difendersi: Ferrari c’è

Le due Papaya dopo la gara di Baku, terminata con la vittoria di Piastri, hanno messo la freccia e sono ufficialmente la prima forza della Formula 1. Verstappen invece nella classifica dei piloti conserva ancora il comando e ha 59 punti da provare a gestire e difendere in questi ultimi sette Gran Premi per evitare di cedere la corona a Norris. L’olandese non ha più la macchina più forte in pista e per vincere il Mondiale dovrà mettere in mostra tutte le sue qualità.

Nella notte di Singapore la Ferrari proverà sognare dopo gli ultimi ottimi risultati e il secondo posto di Leclerc in Azerbaijan, sperando però di portare entrambe le monoposto alla bandiera a scacchi e di evitare incidenti come quello di Sainz con Perez nel finale di Baku. Il primo posto nella lotta al titolo della miglior scuderia non è lontanissimo e fin quando l’aritmetica lo permette è lecito sperarci. Ma è vietato commettere errori gratuiti.

Dove vedere il GP Singapore: diretta tv e streaming

Il Gran Premio di Singapore sul circuito di Marina Bay sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport. Tutti gli eventi si potranno seguire anche in streaming su NOW e sull’app Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento.

Da aggiungere, per questa gara, anche la possibilità di vedere su Tv8, in differita le qualifiche e la gara.

Gp Singapore, il programma completo

GLI ORARI DI SKY IN DIRETTA

Giovedì 19 settembre

12.30 Conferenza piloti

Venerdì 20 settembre

11:30 Prove Libere 1

15:00 Prove Libere 2

Sabato 21 settembre

11:30 Prove Libere 3

15:00 Qualifiche

Domenica 22 settembre

14:00 Gara

