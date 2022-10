F1, gp Singapore: trionfa Perez (investigato) davanti le Ferrari

02-10-2022 17:21

A Singapore trionfa Perez davenati le Ferrari di Leclerc e Sainz, ma il messicano verrà investigato per la violazione delle regole della Safety Car.

In partenza Perez riesce a superare Leclerc, sorride invece l’altro pilota della Ferrari: Sainz si prende il terzo posto dopo un contatto con Hamilton. Sprofonda in 13^ posizione Max Verstappen, che però nel corso dei giri riesce a recuperare diverse posizioni.

Al 33esimo giro colpo di scena: Hamilton finisce a muro nel tentativo di avvicinare Sainz ma riesce a ripartire subito davanti a Verstappen, con l’olandese sesto. Tempo di pit stop, ma non cambiano le posizioni dei primi tre. Diverse interruzioni, la gara non termina con il numero previsto di giri.

A 30′ dal termine Leclec è vicinissimo a Perez, mentre Verstappen rientra ai box per il cambio gomme ed è 13esimo. Anche Norris tenta il sorpasso su Sainz per il terzo posto. Il pilota monegasco però commette degli errori e alla fine non riesce a prendere Perez, che trionfa. Terzo l’altro pilota Ferrari Carlos Sainz. Solo settimo Verstappen.

GP Singapore: l’ordine di arrivo

1 Sergio PEREZ Red Bull RacingLEADER 1

2 Charles LECLERC Ferrari+7.595 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+15.305 1

4 Lando NORRIS McLaren+26.133 1

5 Daniel RICCIARDO McLaren+58.282 1

6 Lance STROLL Aston Martin+61.330 1

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+63.825 2

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+65.032 1

9 Lewis HAMILTON Mercedes+66.515 1

10 Pierre GASLY AlphaTauri+74.435 1

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+91.792 1

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+97.777 2

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 2

14 George RUSSELL Mercedes2 L 4