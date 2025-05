F1, Gp Spagna 2025 griglia di partenza: Piastri in pole, prima fila McLaren, Hamilton quinto e Leclerc settimo

La griglia di partenza del Gran Premio di Spagna a Barcellona nona prova del Mondiale di F1 con Piastri in pole davanti a Norris e Verstappen. Hamilton quinto e Leclerc settimo, in mezzo Antonelli

C’è la McLaren di Oscar Piastri davanti a tutti nella griglia di partenza del Gran Premio di Spagna, nona tappa del Mondiale di F1 che si corre domenica sulla pista di Montmelò a Barcellona. Con lui in prima fila a completare la doppietta papaya, Lando Norris. In seconda fila Verstappen con la Red Bull e Russell con la Mercedes. Quindi la prima Ferrari, quella di Lewis Hamilton quinto che in terza fila avrà al suo fianco Kimi Antonelli. Alle spalle dell’inglese c’è l’altra rossa di Charles Leclerc.

La griglia di partenza del Gp di Spagna

1a Fila 1. Oscar Piastri – 1:11.546 McLaren-Mercedes 2. Lando Norris – 1:11.755 McLaren-Mercedes 2a Fila 2. Max Verstappen – 1:11.848 Red Bull-Honda RBPT 4. George Russell – 1:11.848 Mercedes 3a Fila 5. Lewis Hamilton – 1:12.045 Ferrari 6. Kimi Antonelli – 1:12.111 Mercedes 4a Fila 7. Charles Leclerc – 1:12.131 Ferrari 8. Pierre Gasly – 1:12.199 Alpine-Renault 5a Fila 9. Isack Hadjar – 1:12.252 Racing Bulls-Honda RBPT 10. Fernando Alonso – 1:12.284 Aston Martin-Mercedes 6a Fila 11. Alexander Albon – 1:12.641 Williams-Mercedes 12. Gabriel Bortoleto – 1:12.756 Sauber-Ferrari 7a Fila 13. Liam Lawson – 1:12.763 Racing Bulls-Honda RBPT 14. Lance Stroll – 1:13.058 Aston Martin-Mercedes 8a Fila 15. Oliver Bearman – 1:13.315 Haas-Ferrari 16. Nico Hulkenberg – 1:13.190 Sauber-Ferrari 9a Fila 17. Esteban Ocon – 1:13.201 Haas-Ferrari 18. Carlos Sainz – 1:13.203 Williams-Mercedes 10a Fila 19. Franco Colapinto – 1:13.334 Alpine-Renault 20. Yuki Tsunoda – 1:13.385 Red Bull-Honda RBPT