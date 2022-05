F1, GP Spagna: disastro Ferrari, Leclerc out. Vince Verstappen

22-05-2022 16:42

Gran Premio di Spagna spettacolare ma purtroppo deludente per le Ferrari. A trionfare è stato Verstappen davanti al compagno Red Bull Perez. Terzo un ottimo Russell. Leclerc è stato costretto al ritiro, quarto Sainz. Verstappen nuovo leader della classifica piloti a più sei su Leclerc.

Partenza buona per Leclerc, che riesce a tenere dietro Verstappen. Parte invece male Sainz, che perde subito due posizioni. Disastro invece per Hamilton, che a causa di un contatto con Magnussen si ritrova ultimo.

Una curva tradisce prima Carlos Sainz e successivamente Max Verstappen, probabilmente a causa del vento: entrambi finiscono nella ghiaia e perdono posizioni, lo spagnolo diventa settimo mentre il pilota campione del mondo in carica quarto.

Non è l’unico problema per Verstappen: all’olandese non funziona il drs e non riesce a superare Russell, molto bravo a difendersi comunque nonostante i tanti attacchi della Red Bull.

Al 27esimo giro fulmine a ciel sereno per Leclerc, leader della gara fino a quel momento senza problemi: mancanza di potenza della power unit, il pilota Ferrari è costretto al ritiro. Verstappen rientra, a Perez invece funziona il drs e supera Russell, prendendosi il primo posto.

Il pilota Mercedes viene superato anche da Verstappen e al campione del mondo viene regalato il primo posto dal compagno Perez, non molto felice della scelta Red Bull. Recupera invece tante posizioni Lewis Hamilton, che a pochi giri dalla fine riesce addirittura a superare Sainz e conquistare il quarto posto.

Negli ultimi due giri un altro colpo di scena: le Mercedes hanno poca benzina e rallentano molto, Sainz si riprende la posizione su Hamilton ma non riesce a conquistare il podio. Trionfo Verstappen davanti al compagno di squadra Perez.

