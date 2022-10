22-10-2022 12:26

In quel di Austin Charles Leclerc emula il compagno di Scuderia Carlos Sainz, protagonista numero uno delle prime libere, e segna il miglior tempo nelle seconde. Il monegasco ha potuto per 35 minuti seguire un programma non vincolato dai test della Pirelli e così Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Nicholas Latifi e Kevin Magnussen: i primi tre della classifica hanno utilizzato mescole non sperimentali, a differenza di Latifi e Magnussen; Verstappen e Hamilton hanno chiuso rispettivamente al settimo e ottavo posto. Dovranno scontare cinque posizioni in griglia Perez e Zhou, costretti a usare un nuovo motore termico.

Questa la top ten della sessione:

1. Leclerc (Ferrari) 1’36″810

2. Bottas (Alfa Romeo) 1’37″525

3. Ricciardo (McLaren) 1’37″627

4. Sainz (Ferrari) 1’38″232

5. Schumacher (Haas) 1’39″507

6. Norris (McLaren) 1’39″547

7. Verstappen (Red Bull) 1’39″575

8. Hamilton (Mercedes) 1’39″698

9. Gasly (AlphaTauri) 1’39″840

10. Perez (Red Bull) 1’39″852

Le qualifiche si disputeranno a partire dalla mezzanotte: il 19^ GP stagionale potrebbe chiarire le idee sul titolo Costruttori e sulla seconda posizione della classifica piloti.