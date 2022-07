F1, GP Ungheria: capolavoro Verstappen che vince, disastro Ferrari

31-07-2022 16:44

In Ungheria trionfa un gigantesco Verstappen, partito decimo. L’olandese precede le due Mercedes, disastrosa invece la strategia Ferrari: Sainz chiude quarto, Leclerc sesto.

In partenza, Russell riesce a mantenere il comando davanti alle Ferrari. Già nei primi giri, Verstappen si dà da fare per recuperare diverse posizioni e al settimo giro il pilota campione del mondo in carica è sesto.

Col primo pit stop, Leclerc (ultimo dei primi a fermarsi) si prende la seconda posizione beffando il compagno Sainz. Il pilota monegasco della Ferrari attacca più volte Russell e dopo qualche tentativo a vuoto riesce a sorpassare il britannico, prendendosi la prima posizione. Leclerc deve per regolamento ancora fermarsi almeno una volta perché a metà gara ha usato solo gomme medie e deve usare un’altra mescola.

Al 39esimo giro Verstappen ai box per tentare l’undercut su quelli davanti. Si fermano il giro dopo Leclerc e Russell, il campione del mondo riesce a sorpassare il pilota della Ferrari, ribaltando così la gara. Poco dopo però l’olandese si gira in curva 13, questa la situazione al 43esimo giro: Sainz al comando davanti a Hamilton, Leclerc e Verstappen, col monegasco non contento della gomma bianca.

Leclerc non va con la gomma bianca e subisce il sorpasso degli altri piloti, quando decide di montare la rossa è troppo tardi: il monegasco è sesto a 15 giri dal termine. Al pit stop Sainz e anche Hamilton, funziona la strategia di Verstappen che adesso è primo e prova a scappare.

Scatenato Hamilton, che supera prima Sainz e poi il compagno Russell, mettendosi dietro a Verstappen. Il primo della classifica piloti mantiene il primato fino al traguardo davanti alle Mercedes di Hamilton e Russell. Disastrosa la strategia della Ferrari: Leclerc e Sainz fuori dal podio.

ORDINE DI ARRIVO GP UNGHERIA

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+7.834 2

3 George RUSSELL Mercedes+12.337 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+14.579 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+15.688 2

6 Charles LECLERC Ferrari+16.047 3

7 Lando NORRIS McLaren+76.372 2

8 Fernando ALONSO Alpine1 L 1

9 Esteban OCON Alpine1 L 1

10 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 2

11 Lance STROLL Aston Martin1 L 2

12 Pierre GASLY AlphaTauri1 L 2

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo1 L 2

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 2

15 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 2

16 Alexander ALBON Williams1 L 3

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 3

18 Nicholas LATIFI Williams1 L 3

19 Yuki TSUNODA AlphaTauri2 L 3

20 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo–