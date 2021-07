F1 Gp Ungheria: Leclerc è già in pole, delirio Charles sui social

Siamo solo al venerdì ma Leclerc è già in pole position nel Gran Premio di Ungheria. Non è una boutade o una fake news. Si tratta del vero anche se a dirla tutta il Leclerc in pole sulla pista dell’Hungaroring non è il Charles della Ferrari bensì Arthur, il fratellino appena 20enne, che si è preso la partenza al palo nella Formula 3. Tra i primi ad applaudirlo, ai box e poi sui social proprio il fratellone ferrarista.

Gp Ungheria: sabato perfetto per Leclerc, ma è Arthur

Mentre Charles Leclerc cercava di tirare il meglio dalla sua Ferrari tra le prime due sessioni di prove libere in F1 chiudendo con un poco benaugurante 7° nelle fp1 e 11° tempo nelle fp2, il fratellino Arthur Leclerc ha chiuso davanti a tutti nelle qualifiche di F3 per gara-2 di domenica, realizzando con la Prema un gran 1’33”164 staccando di soli 89 millesimi il compagno di squadra Dennis Hauger.. Il monegasco si è preso così anche i quattro punti della pole salendo al 9° posto della classifica piloti a quota 26 punti).

Da Leclerc a Leclerc: per Arthur i complimenti di Charles

Arthur Leclerc è pure lui un pilota in orbita Ferrari, fa parte della Ferrari Driver Academy che lo sta facendo per ora correre in Formula 3. Dopo i complimenti ai box non è mancato il messaggio social da parte di Charles che su Twitter ha scritto “Pole position per il piccolo bro!” seguito da tanti cuoricini e la foto del fratellino.

Chissà se un giorno la Ferrari schiererà una lineup tutta in famiglia con Charles e Arthur al volante della rossa. Per la famiglia Leclerc sarebbe un sogno, per la F1 e per la scuderia di Maranello un momento storico.

F1: figli d’arte crescono, da Doohan all’altro Schumacher

Restando in tema di talenti in famiglia, nelle qualifiche della F3, ha chiuso 3° Jack Doohan, figlio del cinque volte iridato della MotoGP, Mick. Mentre col 4° tempo ha chiuso David Schumacher, figlio dell’ex pilota di F1, Ralf e cugino del pilota Haas, Mick, nonchè nipote quindi del Kaiser Schumi.

SPORTEVAI | 30-07-2021 22:08